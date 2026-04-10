Agenda Cultural de la UNAM del 13 al 19 de abril de 2026

UNAM Uno de los estandartes que se exhibir{an en el Chopo.

Bienal Internacional de Estandartes (1996-2014)

Marta Palau concibió esta bienal originalmente para el Centro Cultural Tijuana (CECUT) bajo el concepto de una plataforma que congregara tanto a artistas locales como creadores de distintas escenas internacionales. La idea trascendió a su propósito y hoy esta colectiva reúne a todos los premios de adquisición y las obras de aquellos noveles artistas, a quienes Palau convocó y hoy ocupan un lugar destacado dentro del medio artístico contemporáneo.

18 de abril al 17 de septiembre

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Sala Jorge Pantoja

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Sta. María la Ribera

chopo.unam.mx

$40*

Miércoles, ENTRADA LIBRE

Música

Música de cámara

Raquel Fisk, piano

La pianista méxico-estadounidense, hija de Eliot Fisk y Zayra Meneses, que con tan sólo 14 años pisó el Carnegie Hall de Nueva York, ofrecerá una muestra de su virtuosismo en este concierto en el que interpretará la Suite francesa núm. 4 BWV 815, de Johann Sebastian Bach; la Sonata para piano núm. 7, de Ludwig van Beethoven; la Alborada del gracioso, de Maurice Ravel; las Danzas argentinas, de Alberto Ginastera, y Petrushka, de Igor Stravinski. Demasiado talento en una chica que parece una promesa y ya es una portentosa realidad.

Jueves 16 | 8 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$100*

Música comentada

El ciclo de conciertos “Música comentada”, cuya finalidad es establecer un diálogo entre expertos, ejecutantes y el público en torno a las obras y sus autores, convoca al violonchelista Rodolfo Jiménez y al pianista José Mauricio Miranda para interpretar música de Johannes Brahms y Robert Schumann. Los comentarios estarán a cargo del gestor cultural y radiodifusor José María Álvarez.

Sábado 18 | 6 pm

Sala Carlos Chávez

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

Domingo 19 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

musica.unam.mx

$100*

Danza

Del muro y la carne

Nadia Lartigue y Juan Francisco Maldonado, dirección

Obra compuesta como un ensayo audiovisual que integra elementos escénicos y que se inspiró a partir de la observación y escucha de una cuadrilla de albañiles durante un año de trabajo en la remodelación de una casa en Santa María la Ribera. Su planteamiento, un tanto transgresor, busca ofrecer una visión a un mismo tiempo subjetiva y parcial sobre la albañilería, así como proyectar un poco de luz sobre un oficio que pese a su naturaleza tiene mucho de luminoso. La pieza forma parte de Cuerpo, oficio y trabajo, una investigación que sus creadores iniciaron hace varios años, y que propone un diálogo entre el conocimiento de oficios corporales concretos y la forma en que se piensa el cuerpo desde la coreografía y la danza.

Viernes 17 | 7 pm, sábado 18 y domingo 19 | 12:30 pm

Salón de Danza

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mxENTRADA LIBRE

Cupo limitado

Teatro

Alba

Valentina Manzini Valdés, autoría y dirección

Compañía Mujeres Pájaro Teatro

Producción: Teatro UNAM

En esta obra varias disciplinas se hacen presentes: teatro, cine, música y artes visuales para dar pie a lo que por momentos parece un thriller y en otros una road-movie. Tres mujeres se enfrascan en la búsqueda de Alba, una amiga común, que está desaparecida y no se sabe si muerta. La tensión trasciende al planteamiento de la tragedia por la manera tan original en que está planteada la pieza

Jueves 16 y 23, viernes 17 y 24, sábados 18 y 25 | 7 pm; y domingos 19 y 26 | 6 pm

Teatro Santa Catarina

Jardín Santa Catarina 10, Santa Catarina

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30

UNAM. La escritora Cristina Rivera Garza.

Conferencias, cursos y talleres

Conferencia magistral

Cristina Rivera Garza

Cuando la mano feroz de la impunidad te roza la piel

El feminicidio de Liliana Rivera Garza, la hermana menor de Cristina, el cual ocurrió en 1990, detonó la escritura de la novela El invencible verano de Liliana, obra que ganó el Premio Pulitzer y en la cual se sustenta esta conferencia de la autora que disertará en torno a uno de los fenómenos jurídicos, sociales y en el caso de México, incluso culturales, más dolorosos que puede enfrentar una persona y una sociedad.

Lunes 13 | 5 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

culturaunam.mx/mandela

ENTRADA LIBRE

Cupo limitado