Otorgan a Jaime Camarena el XXXIX Premio Nacional de Danza José Limón

Distinción. El bailarín aime Camarena Camacho .

La Coordinación Nacional de Danza (CoND), en colaboración con el Gobierno del Estado de Sinaloa, por medio del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), anuncian al maestro Jaime Camarena Camacho como ganador del XXXIX Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón 2026.

Tras el proceso de revisión administrativa y evaluación artística, el jurado especializado determinó como favorable la candidatura del maestro Camarena, en reconocimiento a su impacto significativo en el fortalecimiento y la proyección de la danza contemporánea a nivel nacional.

Formado originalmente en danza clásica y posteriormente vinculado a los lenguajes contemporáneos, Jaime Camarena se consolidó como un intérprete y creador de referencia desde su paso por la Compañía Nacional de Danza (CND), donde destacó no solo por su técnica y expresividad, sino también por su compromiso con el desarrollo institucional y artístico.

Su búsqueda constante de nuevas posibilidades estéticas lo llevó a Barcelona, España, donde gestó el proyecto A Poc A Poc, que se ha convertido en el eje central de su trayectoria. Esta plataforma ha sido fundamental para la creación coreográfica, la formación de nuevas generaciones y la promoción de talentos emergentes.

En el ámbito académico, cuenta con la Maestría en Dirección Escénica por la Universidad de las Artes de Yucatán (UNAY), la Licenciatura en Educación Artística por la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY) y la Licenciatura en Danza Clásica por el INBAL.

Sobre el Galardón

El Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón tiene como objetivo reconocer y visibilizar la trayectoria de creadores, intérpretes y promotores cuya labor sostenida ha impulsado el desarrollo de la danza contemporánea en México.

Con este galardón, el INBAL y el ISIC reafirman su compromiso con la excelencia artística y el respaldo a quienes fortalecen la identidad dancística del país. El premio único consiste en $80,000.00 (ochenta mil pesos 00/100 M.N.) y un diploma de reconocimiento, que se entregarán el 3 de mayo de 2026 en el marco del XXXIX Festival Internacional de Danza José Limón.