Repensar la Interdisciplina

Argenetic Pinturas de Moctezuma: Muñeco, 1996, Interocepción 3, 2020-21 y 4, 2021. Dos Estudios, para Interocepción 1, 2020 y Macrobioma 2014. Ilustración libro de Jouffret; anuncio Conferencia ACT 2025; Seurat, Función de Circo, 1887-88 más detalle y vista expo. (Fotos Eduardo Egea, Wikipedia, ACT Fb y MET, Ny.)

Octavio Moctezuma (CDMX 1957), es responsable del intercambio artístico-científico en el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías, ACT, de la UNAM. Formado como médico cirujano; desde joven en los años 60’s se decantó por el arte y pintura. Esta exposición inaugural de la Galería Gobernador curada por Emmanuel Albarrán Rueda revisa su serie Interocepciones (2019-25), y obras antecedentes de los 90’s.

Moctezuma depuró su oficio en pintura con Vlady (1920-2005), como lo demuestra su uso por más de 40 años del óleo y temple, y con el cual relaciona materialidad de la pintura, su viscosidad, el accidente pictórico, el arrepentimiento o pentimento y mecánica de fluidos —campo del que Octavio trabajó con el científico Roberto Zenit— además de Neuroestética, el Conectoma Neuronal que víncula cerebro y cuerpo. Según Albarrán, la pintura de Moctezuma constituye metáfora de la Interopcepción, que es la compleja conciencia y percepción que tenemos de las funciones internas de nuestro cuerpo.

¿Octavio Moctezuma logra fincar un vínculo interdisciplinario entre arte y ciencia?, no, fracasa estrepitosamente; siendo que más bien continúa con nostalgia al arte que impactó a su generación en México: Las herencias del Informalismo, la pintura y arte matérico europeos, Transvanguardia Italiana, Neoexpresionismo Alemán, etc. Pero lo que sí logra Octavio es algo más importante, que otras disciplinas influyan en el arte sin sustituir la estética con esas otras disciplinas. ¿El Postimpresionismo y el Puntillismo de George Seurat (1859-91) demostraron la Teoría Corpuscular de la Luz de Isaac Newton (1643-1727)?, no, más bien revolucionaron al arte de la pintura; ¿Maurice Princet (1875-1973), definió al Cubismo al dar a Picasso el libro de Esprit Jouffret (1837-1904), Tratado Elemental de Geometría de Cuatro Dimensiones, 1903?, no, más bien le inspiró a pensar modernamente al espacio. La pintura de Octavio Moctezuma y el Programa ACT, cooperan a corregir la mala interpretación que muchos han dado a Fluxus, Dick Higgins (1938-98) y la Interdisciplina, para poder así ampliar al arte, sin que este deje de ser estética…y arte.

IG: @egea.eduardo