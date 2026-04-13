García Montero regresa a la novela en ‘La mejor edad’: “El machismo intenta que me avergüence ser viudo de Almudena”

Novela. El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. (Europa Press)

El escritor Luis García Montero regresa a la novela tras 12 años con ‘La mejor edad’ (Tusquets), una obra con la que intenta distanciarse de los libros de poemas en los que hablaba de la enfermedad y la muerte de su mujer, la autora Almudena Grandes, aunque no se ha conseguido alejar del todo.

“Es curioso, porque a una mujer el machismo no la ofende por llamarla viuda de nadie. El machismo intenta que me avergüence de ser el viudo de Almudena (Grandes) porque parece que es el machirulo el que debe tener el protagonismo. Y frente a eso, declaro que estoy muy, muy, muy orgulloso de ser el viudo de una de las grandes escritoras de la literatura española contemporánea, con la que he tenido la suerte de compartir 30 años. Por ahí no me van a ofender de ninguna manera", ha dicho en una entrevista este lunes con un reducido grupo de periodistas, entre ellos Europa Press.

En 2017, cuando comenzó a trabajar en esta novela, Grandes fue muy “crítica” con él y desde su “autoridad” en la narrativa le dijo que tenía que “arreglar” algún personaje y “reescribir” partes de la historia porque en ellas había “contradicciones”.

"He intentado corregir en la medida de mis posibilidades los defectos y las sugerencias que ella me señaló“, ha explicado García Montero, que metió en un cajón ‘La mejor edad’ hasta ahora.

El poeta y director del Instituto Cervantes narra en este libro la historia de un presidiario que ha rehecho su vida y el juez que lo condenó a la cárcel en 1975. Ambos se reencuentran varios años después. A estos personajes, García Montero, los carga de “simbolismo” en relación a la evolución de la democracia en España y el periodo de la Transición.

En este sentido, ha asegurado que en la actualidad hay que dejar de hablar de la “enfermedad de la democracia española” para hablar de la enfermedad de la “democracia en el mundo“.

UNA NUEVA DICTADURA, LA DE “LOS MILLONARIOS”

“Estamos asistiendo a la configuración de una nueva forma de dictadura que es la de los millonarios que no aceptan ningún tipo de límite para sus negocios y que se consideran con el derecho a bombardear un país, a cometer un genocidio o a decir en público que van a acabar con una civilización milenaria en el mundo. Y para esa dinámica, Europa se ha convertido en un problema", ha precisado el autor, que ha asegurado que es una “buenísima noticia” que Viktor Orbán haya perdido las elecciones en Hungría.

La crítica al sistema judicial español también es una constante a lo largo de la novela. De hecho, García Montero afirma a través del narrador que hay "jueces que hacen más política que justicia“.

El escritor ha apuntado a que hay “muchos motivos para dudar” de una justicia representada, por ejemplo, por el juez Juan Carlos Peinado -instructor de la causa contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno- o por el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado -al frente del caso contra el fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso-.

"Tenemos muchos motivos para dudar de una justicia representada, por ejemplo, por el señor Peinado y por el señor Hurtado. Y me identifico mucho más con la transformación de la justicia que representaron los jueces para la democracia, jueces progresistas, que representó Baltasar Garzón", ha añadido.

Además, ha celebrado que haya partidos que “expulsen” a sus corruptos y ha afeado a otras formaciones políticas que los “mantienen”. A la vez, considera "inconcebible" que la justicia “aplace” algunos casos y otros no, como el de José Luis Ábalos o Alberto González Amador, novio de Díaz Ayuso.

“Es inconcebible que haya gente que siga sin ser juzgada por haber utilizado la pandemia y las mascarillas para estafar a la sanidad pública valiéndose de un momento de dificultad. Me parece repugnante y hay que juzgar tajantemente a los que se han aprovechado de eso. Pero qué extraño que Ábalos esté en el juicio y que el novio de Isabel (Díaz) Ayuso siga sin ser juzgado y siga trabajando“, ha apuntado.

“ENVEJECER ES UNA PUTADA SI TE CONVIERTES EN VIEJO CASCARRABIAS”

El paso del tiempo es otra de las preocupaciones que el autor plasma en la novela, si bien ha explicado que cuando echa la vista atrás, ve que la vida le ha hecho “muchos regalos” en la poesía, en la filología y en el amor.

"Envejecer es una putada si uno se convierte en un viejo cascarrabias. Si uno no sabe dar un paso al lado y si uno se cree que todos los jóvenes son tontos. Entonces sí es una putada", ha asegurado.

Para García Montero ‘La mejor edad’ fueron los 30 años que tuvo la “suerte” de compartir junto a la autora de ‘El corazón helado’. “Esa es la mejor edad. Cuando uno tiene una pérdida, toma conciencia de lo que antes era vida cotidiana y vida diaria. En ese sentido sí me identifico con un juez que se queda viudo, que hace mudanza en su casa y que al hacer la mudanza se encuentra con la historia de sus sentencias y a partir de ahí piensa en su propia evolución y en su propio compromiso. Siempre hay la posibilidad de renunciar", ha concluido.