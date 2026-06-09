Solistas Ensamble de Bellas Artes presentarán gala de ópera francesa e italiana

Gala Los Solistas Ensamble de Bellas Artes. (Arturo Lopez)

La Gala de Ópera del Solistas Ensamble de Bellas Artes ofrecerá una selección de arias, dúos y ensambles de algunas de las obras más representativas de los repertorios italiano y francés.

El 13 de junio, a las 19 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, se interpretará un programa integrado por algunas de las páginas más reconocidas de la ópera de ambos países, pertenecientes a títulos como Tosca y La Bohème, de Giacomo Puccini; Don Carlos y Aida, de Giuseppe Verdi; Los pescadores de perlas y Carmen, de Georges Bizet; así como Don Quijote y Manon, de Jules Massenet, entre otras.

“Cantaremos fragmentos de algunas de las óperas más representadas en el mundo por su calidad y porque han sido clave en la historia de la música. Por ello se han conservado en el gusto del público. Musicalmente hablando son valiosas por su aporte al desarrollo de la ópera; son piezas cumbre de compositores de Italia y Francia”, señaló la soprano Angelina Rojas, integrante del ensamble.

A lo largo de la gala, las y los integrantes de Solistas Ensamble de Bellas Artes asumirán diversos retos vocales y dramáticos, tanto en las intervenciones solistas como en los números de conjunto. Las obras seleccionadas pondrán de relieve la riqueza expresiva de sus voces y su capacidad para transmitir emociones que van del amor y la pasión al conflicto y la tragedia.

Entre las obras seleccionadas destacan “Te Deum”, de Tosca, una escena que expone el conflicto entre la fe y la corrupción a través del personaje de Scarpia, y “O soave fanciulla”, de La Bohème, donde Mimí y Rodolfo celebran el amor joven e idealista.

Por su parte, “Ella giammai m’amó”, de Don Carlos, es un aria cargada de desconsuelo que revela el dolor del rey Felipe II, mientras que “L’abborrita rivale a me sfuggia… Già i sacerdoti adunansi”, de Aida, refleja el conflicto interno de Radamés, uno de los temas recurrentes en la obra de Verdi.

“Les voici! Voici la quadrille” es uno de los números corales más conocidos de Carmen y retoma los motivos de la célebre “Canción del Toreador”. En tanto, “Parle-moi de ma mère”, interpretada a dueto, explora la nostalgia y el vínculo emocional entre Micaela y Don José.

“Para el público, escuchar estas obras es sumamente atractivo, ya que cada fragmento cuenta una historia, sea de amor, venganza o drama. En una gala se experimenta una variedad de emociones que enriquece la experiencia auditiva. Cada intérprete contribuye con su estilo y técnica, lo que genera un ambiente de camaradería y diversidad”, comentó Rojas.

Otras piezas incluidas en el programa —organizado por la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL en colaboración con la agrupación— son Les filles de Cadix, de Léo Delibes; “Vicino a te”, de la ópera Andrea Chénier, de Umberto Giordano, y “Que fais-tu, blanche tourterelle”, de la ópera Roméo et Juliette, de Charles Gounod.

Fundado en 1984 por Rufino Montero, Solistas Ensamble de Bellas Artes ha cultivado un amplio repertorio que abarca desde la música antigua hasta la creación contemporánea, además de géneros como el oratorio, la ópera de cámara, la zarzuela, la opereta, la música coral y la canción de arte.