Francia y México revisan su hemeroteca para celebrar “200 años de amistad”

Francia y México. PARÍS, 16/06/2026.- El Instituto Cultural de México en París despide este jueves una exposición de periódicos mexicanos y franceses de los últimos dos siglos, que conmemora los "200 años de amistad" entre ambos países, para preparar su viaje a Ciudad de México, donde se exhibirá este otoño. (Pol Lloberas Cardona/EFE)

El Instituto Cultural de México en París despide este jueves una exposición de periódicos mexicanos y franceses de los últimos dos siglos, que conmemora los “200 años de amistad” entre ambos países, para preparar su viaje a Ciudad de México, donde se exhibirá este otoño.

La muestra, titulada ‘Miradas Cruzadas: 200 años de prensa México-Francia’, recoge 200 portadas y artículos históricos que retratan la visión de dichos países ante eventos globales, lo cual también ayuda a entender el lugar que cada uno ha ocupado en el imaginario colectivo del otro.

Así lo estimó el director del Instituto Cultural de México en Francia, Víctor Manuel Uribe, que explicó a EFE que la idea de la exposición es mostrar “cómo veían ambas sociedades su relación desde un principio hasta la época contemporánea”.Para ello se exhiben unos 200 recortes de prensa, libros e incluso piezas de imprenta empleadas en imprentas francesas, provenientes de colecciones privadas, de la Hemeroteca Nacional de México (UNAM) y de ‘El Heraldo Media Group’.

Entre las portadas exhibidas destacan las coberturas francesas y mexicanas de eventos tan sonados como la Exposición Universal de París de 1900 o la llegada del hombre a la Luna (1969), cada una de ellas con un enfoque diferenciado que refleja la visión de la época.Además, se expone una ejemplar original del Tratado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, texto fundamental para el desarrollo cívico y político de la Revolución Francesa, que sirvió como referente para la creación de los Derechos Humanos.

“Aunque la historia de la relación entre México y Francia no ha estado exenta de tensiones —algunas bastante importantes—, desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que establece la libertad de expresión y la libertad de prensa, hemos compartido valores democráticos, pero también otros como la apertura cultural o los derechos de las mujeres", subrayó el director.

Según afirmaron los organizadores, “lo más seguro es que esta exposición tenga otra temporada en algún recinto de la UNAM”, en Ciudad de México, donde las piezas exhibidas en la capital francesa podrían encontrarse con otras que no han podido desplazarse a París.“

La colección del francés viajaría a México y se complementaría ya sea con estos mismos materiales o —y ahí ya sería más fácil de traer— materiales originales", agregó.

Si bien las primeras relaciones formales entre ambos países llegaron tras la deposición de los Borbones en Francia, en 1830, la exposición recoge los eventos que han marcado la relación franco-mexicana desde que iniciaron sus tratos comerciales, en 1826; cinco años después de que México lograra la independencia.

La exposición se organizó conjuntamente entre la embajada de México en Francia y la Asociación Alumni México Francia, integrada por profesionales mexicanos que han estudiado en universidades francesas.