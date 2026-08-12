Alista la Compañía Nacional de Danza su “Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos”

Danza Del 28 al 30 de agosto de 2026, la CND presentará esta breve temporada escénica en el Palacio de Bellas Artes, con un programa de 3 obras.

Para la coreógrafa mexicana Melva Olivas (Hermosillo, 1989) es posible meter “reversa” en la danza, como en el cine, con el propósito de volver al pasado, en la memoria, y regresar a esos lugares o recuerdos que fueron significativos.

“Con el dramaturgo David Gaitán estuve trabajando este proceso, cómo se podía utilizar la reversa en las historias de danza y lo llevamos a este lugar de habitar la memoria, en este caso desde el colectivo, pero también desde momentos muy íntimos”, comenta.Tiene menos de 5 minutos, mientras la Compañía Nacional de Danza hace una pausa en el ensayo de “Volver” (Reversa), cuyo estreno mundial será próximamente, durante la Gala de Verano “Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos”.

Del 28 al 30 de agosto de 2026, la CND presentará esta breve temporada escénica en el Palacio de Bellas Artes, con un programa de 3 obras.“Es una pieza de danza contemporánea que acompaña un programa en donde vemos obras de neoclásico y creo que el contraste entre estas disciplinas va a ser un programa muy enriquecedor para el espectador”, invita Melva Olivas.

“Siempre trabajar con la Compañía Nacional de Danza es un privilegio, un honor y la verdad es que conocer a los bailarines en este proceso, así de cerca, estoy encantada por las posibilidades, por el talento, por la disposición que tienen a abrirse a nuevos lenguajes, a explorar otro tipo de piezas”, añade.

SALTO PATRÁS

La música que acompaña esta propuesta de Melva Olivas es de Aristóteles Benítez. Se trata principalmente de música electrónica que genera diferentes atmósferas y paisajes a modo de dar pie al tránsito de gente en escena, así como los momentos de intimidad que menciona la coreógrafa.

“Es muy interesante ver a la compañía en esta otra fase, los conocemos muy bien en el neoclásico, pero creo que esta apertura desde la dirección y también de los bailarines hacia nuevos lenguajes los vuelve vigentes, versátiles, da una visión de la misma compañía mucho más fresca”, asegura la coreógrafa e incita también a los espectadores a ver la complejidad que bailarines que conforman la CND, “porque son muy virtuosos en el clásico, pero también tienen mucho que ofrecer en estas otras áreas”.

En cuanto a su propuesta personal, Melva Olivas destaca que para una composición de este tipo tarda aproximadamente 6 meses de trabajo.“Tengo mi propio guión, que es el que trabajo con la dramaturgia, con mis otros colaboradores, pero no se entrega algo escrito como coreografía”, ahonda sobre su proceso.

“Además, para esta pieza tuve la fortuna también de hacer una residencia previa con mis propios bailarines de danza contemporánea, entonces ya hubo un laboratorio de movimiento, que ahora es el que comparto con los bailarines de la CND”, agrega.TRES COREO-GRAFÍASLa Gala de Verano “Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos” se llama así en alusión a que la danza es escribir en el aire con el cuerpo.

“Es escribir, dibujar con trazos efímeros, que no se quedan. Es un espectáculo en vivo y pasa. Por eso ‘grafías’, porque es la forma de escribir de estos coreógrafos y coreógrafas, es su visión a través de nuestros bailarines”, califica el director artístico de la CND, Erick RodríguezA la vez, el nombre de la Gala habla de entrelazar tres estilos diferentes: además de “Volver”(Reversa), en esta ocasión también se estrenará “Filament” de la coreógrafa británica Gemma Bond y volverá el estreno del año pasado “Gnawa” de Nacho Duato.

“Escogimos tres coreógrafos porque ya tenemos muy claro qué tipo de programa queríamos presentar: queríamos abarcar ballet neoclásico, una obra contemporánea y también tenemos una obra como la de Nacho Duato que funciona muy bien en la compañía por la forma de bailar de nuestros bailarines, por la conexión que tenemos nosotros, como latinos, con todo esto terrenal y ancestral”, explica Erick Rodríguez.

Le parece que el reto está en que el ballet clásico lleva un trabajo en puntas y movimientos generales que tienden a ser “hacia arriba”, versus lo contemporáneo, donde el peso del cuerpo cambia completamente y “todo es hacia abajo”.

“Puede ser descalzo, puede ser en calcetines, es un trabajo muscular, es un trabajo de movimiento completamente diferente que rompe con toda la estructura que tiene el baile clásico”, destaca.

De acuerdo con el comunicado que anuncia esta presentación de la CND, “Filament” de Gemma Bond muestra un trazo con precisión y extensión, como letras grandes y abiertas que hablan de proyección y energía hacia el exterior; mientras que “Volver” (Reversa) de Melva Olivas inclina el gesto hacia la memoria y la introspección.Finalmente, sobre “Gnawa”, el director artístico de la CND recuerda que ya trabajaron con Nacho Duato el año pasado.

Luego, este año, en abril, se volvieron a encontrar y presentar en San Petersburgo, de modo que “nuestros bailarines tienen la obra bastante fresca”.“Esta semana debemos terminar de limpiar algunas cosas y juntarlo todo, cada una de las obras”, indica.La Gala de Verano “Grafías, gala de coreógrafos contemporáneos” tendrá funciones el 28, 29 y 30 de agosto de 2026, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos están a la venta en taquillas o a través de Ticketmaster.