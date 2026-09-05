La José María Velasco celebrará sus 75 años de ser “una galería popular”

Galería El barrio de Tepito se apropió de la galería y sus artistas ahí exponen.

La Galería José María Velasco celebrará sus 75 años de ser “una galería popular” y de su labor para acercar el arte a su comunidad circundante, especialmente el barrio de Tepito. Ofrecerá un programa de actividades próximo lunes 7 de septiembre, con la jornada

7, 5 a festejar con los amigos, en colaboración con el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Carrillo Gil y el programa cultural Alas y Raíces.

“La Galería José María Velasco ha crecido junto con Tepito, sus artistas y sus habitantes; hoy, al colocar a las infancias en el centro de esta celebración, renueva ese vínculo y reafirma que el acceso al arte comienza en los barrios, cerca de la vida cotidiana y con la participación de nuevas generaciones”, añade el comunicado del INBAL.

Concebida como parte de un proyecto de galerías populares impulsado por Fernando Gamboa (1909-1990), destacado museógrafo, pintor y promotor cultural mexicano, la Galería José María Velasco surgió con la vocación de acercar el arte a comunidades populares. De las tres galerías creadas originalmente bajo este concepto, es la única que permanece activa.

Su director, Luis Miguel León Cornejo, destacó que una de las claves de la permanencia del recinto es la relación que ha construido con sus habitantes. “El barrio se apropió de ella”, señaló al referirse a la manera en que el espacio se convirtió, con el paso de las décadas, en un lugar de expresión para artistas y habitantes de Tepito.

Eta relación estará presente en la programación conmemorativa, que tendrá como uno de sus principales públicos a las infancias del barrio. Habrá talleres y experiencias participativas dirigidas a grupos escolares de la Escuela Primaria Luis G. León, con el propósito de acercar a niñas y niños a distintos lenguajes, colecciones y prácticas de los museos, así como fortalecer el vínculo entre estas instituciones y Tepito.

El Museo de Arte Moderno participará con Postales para un refugio, taller inspirado en la obra La balada de Frida Kahlo, de Alice Rahon; el Museo Nacional de Arte, con Carteles, colores, caminos y una ciudad para compartir, a partir de la exposición México: ruta y destino; mientras que el Museo de Arte Carrillo Gil presentará Sensorialísimo: Un viaje al interior del museo, experiencia vinculada con la exposición Cúmulos y Variaciones. Lecturas de la Colección MACG.

Por su parte, la Galería José María Velasco ofrecerá Cháchara de curiosidades, actividad en la que objetos antiguos serán el punto de partida para que las infancias exploren, mediante el juego y la participación, nuevas historias y significados de aquello que forma parte de su vida cotidiana.

La celebración continuará con otras actividades relacionadas con la memoria y la vida cultural de Tepito. Entre ellas se contempla un homenaje al artista Daniel Manrique, cuya trayectoria y trabajo comunitario mantienen una estrecha relación con el barrio y con la propia historia de la galería. Asimismo, se prevé la presentación de un libro sobre Tepito, en fecha próxima.

Para León Cornejo, llegar a 75 años representa reconocer la perseverancia de una institución que ha mantenido sus puertas abiertas y que continúa trabajando de manera cercana con sus públicos. Enfatizó que la conmemoración está pensada principalmente para quienes habitan el barrio y para las nuevas generaciones que hoy se acercan al arte.