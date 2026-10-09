Recuperan dos cuadros de Renoir robados en septiembre en un museo del sureste de Francia

Obras. Las obras ‘Madame Colonna Romano’ y ‘Jeune femme au puits’.

La policía francesa ha recuperado los dos cuadros de Pierre-Auguste Renoir robados en septiembre del museo dedicado al pintor en la localidad mediterránea de Cagnes-sur-Mer, en el sureste de Francia, informó este viernes la cadena BFMTV.

Las obras, tituladas ‘Madame Colonna Romano’ y ‘Jeune femme au puits’, fueron localizadas la víspera en un garaje y están aparentemente en buen estado, según el diario Nice Matin.

El miércoles, seis personas fueron arrestadas en los departamentos de Alpes Marítimos, Hérault y Jura por la Brigada de Investigación e Intervención (BRI) y la policía judicial de Niza, encargadas de la investigación.

Dos de los detenidos son sospechosos de ser los autores del robo, según BMFTV.El robo se produjo el 8 de septiembre, cuando dos individuos irrumpieron en el museo, cortaron los anclajes de cuatro cuadros y huyeron con dos de ellos antes de la llegada de la policía municipal, alertada por el sistema de alarma.

Los ladrones abandonaron en el jardín otras dos obras que habían intentado sustraer.La investigación, inicialmente dirigida por la Fiscalía de Grasse, pasó posteriormente a la Fiscalía de Marsella.Según medios franceses, las detenciones se llevaron a cabo de forma coordinada en varios departamentos del país.