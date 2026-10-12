Premia Banco Azteca innovación artesanal en Design Week México 2026

Banco Azteca. Esta frontera entre la creatividad y la viabilidad comercial volvió a ponerse al centro de la conversación. (Especial)

En un mercado donde el talento creativo suele quedar atrapado entre la falta de financiamiento y la informalidad, tender puentes entre la banca y el diseño emergente se ha vuelto clave para convertir piezas de autor en empresas sostenibles.

Cuánto invirtió Banco Azteca en el Design Week México

Esta frontera entre la creatividad y la viabilidad comercial volvió a ponerse al centro de la conversación en los pabellones creativos de la capital.

Con una inversión de 160 mil pesos en premios e incentivos, Banco Azteca consolidó su participación en Design Week México 2026, una apuesta dirigida a profesionalizar a marcas independientes que buscan dar el salto definitivo al mercado formal.

La institución bancaria desplegó su presencia en tres espacios medulares del encuentro: Visión y Tradición, enfocado en la cocreación entre comunidades artesanales y diseñadores.

Diseño Contenido, pensado para medir la respuesta del público en entornos urbanos; e INÉDITO, la plataforma donde convergen las propuestas con mayor solidez técnica y proyección comercial.

En esta edición, doce proyectos desarrollados bajo el cobijo de ÍCARO la plataforma de emprendimiento para industrias creativas impulsada por Arte & Cultura del Fomento Cultural Grupo Salinas, en mancuerna con el banco y México Territorio Creativo, lograron un lugar en la selección de INÉDITO 2026.

La iniciativa busca que los creadores maduren sus modelos operativos y accedan a canales de venta estructurados.

Sobre este respaldo, José Manuel Azpiroz, Director de Comunicación en Grupo Elektra, subrayó:

“En Banco Azteca creemos en la libertad para crear y emprender. Acompañamos a quienes convierten una idea o un oficio en un proyecto que puede crecer, porque sabemos que detrás de cada propuesta hay trabajo, talento y la voluntad de salir adelante”.

¿Cuáles fueron los premios en la Design Week México 2026?

Como parte de los incentivos económicos, la entidad otorgará 80 mil pesos al ganador del Premio INÉDITO Banco Azteca, además de ocho menciones honoríficas, cada una de 10 mil pesos, para reconocer los desarrollos más sobresalientes de la muestra.

Esta alianza, que se mantiene con INÉDITO desde 2023, complementa iniciativas anuales como la feria BADA, con el objetivo de brindar a diseñadores, artistas y artesanos certidumbre financiera para escalar sus propuestas a largo plazo.