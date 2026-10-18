Cierra el Festival Cervantino sin las cifras de asistencia ni despedida oficial

Cervantino. Frente al Teatro Juárez, el jueves y domingo del cierre se manifestan grupos artísticos locales exigiendo la recuperación del espacio público en Guanajuato.

Sin cifras claras, ni espacio para preguntar a las autoridades del 54 Festival Internacional Cervantino sobre los resultados y métricas de esta edición, con un discurso institucional que contradice todas las observaciones de artistas, intuiciones de la prensa y opiniones de gente local.

Así concluye la cita guanajuatense a donde acudieron 200 artistas por parte de la delegación francesa, de un total de 250 que participaron en todo el programa cervantino y año dual de acuerdo con el director del IFAL y Consejero de cooperación y de acción cultural de la Embajada de Francia en México, Jean-François Guéganno.

“Son 198 proyectos exactamente, del 1 de septiembre al 30 de noviembre”, precisa en torno a las actividades culturales de la Gran Fiesta Francomexicana, que enmarca su presencia en el festival y su circuito fuera de Guanajuato.En un encuentro, fuera del programa cultural del FIC, el representante del país invitado de honor, así como la embajadora de Francia en México, Delphine Borione expresan satisfacción con su participación.

“Sí, hay una gran satisfacción de todos los artistas y espero que el público esté contento. De 18 trabajos que se hicieron en coproducción se dieron buenos resultados”, dice el director del IFAL.“La apuesta desde el principio era co-construir, es decir, que en toda la programación son 18 proyectos, hubo por lo menos un tercio que fueron coproducción entre Francia y México”, añade.

Aunque Jean-François Guéganno explica que ellos no llevan cifras de asistencia, asegura que la difusión y respuesta fue buena.“Estatísticas no sé, eso hay que preguntar al Cervantino, lo que yo sé es que las funciones que yo he visto estaban llenas”, detalla.Asimismo, considera importante indicar que la propuesta de Francia no se hizo únicamente desde las instituciones francesas, “sino una propuesta construida con el Cervantino desde hace 1 año, no hay ningún proyecto que solo Francia decidió”.

Entre los criterios de selección de artistas y programación, el director del IFAL apunta la intención de salir de la idealización de la cultura francesa clásica/tradicional y abordar las preocupaciones actuales de la sociedad.

“El mundo anda mal y los artistas están también acá para denunciar, para tener una libertad de expresión que nos parece también muy importante: el derecho a tener opiniones diferentes, a debatir”, manifiesta.

“Nos interesa mucho apoyar a la cultura contemporánea, a los creadores que hoy trabajan, porque también la cultura consideramos que genera economía. Ya Edith Piaf tuvo su tiempo y tenemos que pasar a otra cosa”, continúa.Por su parte, la embajadora Delphine Borione se declara orgullosa.“Veo que el Cervantino es un festival increíble. Yo estoy muy feliz de estar aquí y veo que Francia brindó lo mejor de la escena francesa aquí. Yo vi casi todos los espectáculos y veo un nivel de calidad increíble”, comenta.

Destaca que este tipo de intercambios refuerzan valores de solidaridad, diálogo e inclusividad, muy necesarios porque aportan a la comprensión intercultural.

“Estamos muy agradecidos a todos los socios de por supuesto el Festival Cervantino, Secretaría de Cultura, aquí el gobierno de Guanajuato y la Universidad porque fue un encuentro muy rico, muy fuerte para ver cómo podemos mirar juntos hacia un futuro de comprensión, de belleza y de poesía”.

Respecto de las preocupaciones de la sociedad francesa en estos momentos, la embajadora concede que se encuentran “muy tristes de la violencia”.

“Entendamos también la reivindicaciones de la juventud, que el gobierno reconoce también que tenemos que distinguir entre los que quieren violentar y los que tienen legítimas reivindicaciones. Pienso que aquí en México hacemos una respuesta de comprensión y unión entre dos países, dos pueblos que comparten los mismos valores y que juntos estamos mucho más fuertes”, añade.

PROTESTA ARTÍSTICA EN EL FIC

Frente al Teatro Juárez, el jueves y domingo del cierre se manifestan grupos artísticos locales exigiendo la recuperación del espacio público en Guanajuato.

Se trata de artistas circenses, músicos, bailarines y otros creadores escénicos con experiencia tanto en recintos cerrados como al aire libre, quienes denuncian una falta de apoyos para llevar sus producciones a los teatros así como limitantes en los permisos para trabajar en la calle durante las temporadas de afluencia turística.

“Ya tiene mucho que no dan permisos en la calle, siendo que el Cervantino empezó con los entremeses en la calle. Han quitado esta esencia del arte que la gente venía por eso; ahora hay puestos de comida, pero no hay arte gratuito”, denuncia Nayelli.

Le parece que los ciudadanos locales están contentos de recibir a todas las personas que llegan, “pero no podemos disfrutar de nuestra ciudad con lo que hacemos”.