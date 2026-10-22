El Teatro muestra que acompañar el duelo no exige palabras, sino Presencia Viva y Mirarse a los Ojos

Ante la pérdida, caemos en la torpeza de buscar palabras que no existen; sin embargo, el acompañamiento real ante el duelo no depende de discursos elaborados, sino de la decisión valiente de estar presentes: Carlos Ordoñez —

Memoria en el Asfalto Carlos Ordóñez 2026 La geografía urbana de la capital se transforma en una cartografía afectiva que detona los recuerdos y la memoria de la pérdida. (Casa del Teatro)

En una sociedad contemporánea habituada a la evasión digital y a la inmediatez, el enfrentamiento con la pérdida ajena suele exponer nuestra mayor fragilidad humana, la torpeza para acompañar el dolor.

Frente a este fenómeno, la obra unipersonal “Memoria en el asfalto”, escrita por Aldo Martínez Sandoval, dirigida por Daniela Parra e interpretada por el actor Carlos Ordóñez, regresa al Foro de La Casa del Teatro para proponer el acto presencial como un refugio de empatía y un ejercicio de reeducación emocional.

Para el intérprete de esta puesta en escena, los espacios urbanos y su arquitectura guardan las vivencias y memorias afectivas de quienes los habitan.

“A veces basta volver a una esquina, pasar por una estación del metro o caminar por una calle conocida para que un recuerdo aparezca de golpe y nos lleve a otro momento de nuestra vida”, manifestó.

En conversación exclusiva para Crónica, Ordóñez reflexionó sobre cómo la cultura mexicana apela frecuentemente al humor o frases preconcebidas para eludir la incomodidad que provoca el sufrimiento ajeno.

No obstante, la puesta en escena demuestra que la risa resulta insuficiente ante la ausencia profunda; porque el consuelo genuino no reside en elocuencias verbales, sino en el compromiso ético de comparecer físicamente, mirar al otro a los ojos y compartir el silencio en comunidad.

Mapa de Memoria Afectiva

“Memoria en el asfalto”, es un monólogo que explora la profunda soledad, el duelo y la pérdida a través de la travesía de un paramédico que busca a su amada por el Centro Histórico de la CDMX, reflexiona sobre las vivencias cotidianas del citadino.

“¿Qué sucede cuando una ciudad entera está llena de alguien que ya no está?”, se preguntó.

De esta interrogante nació “Memoria en el asfalto”, que regresa al foro de La Casa del Teatro para una nueva temporada del 25 de septiembre al 6 de diciembre.

El actor resaltó la importancia del teatro presencial como un espacio de resistencia y empatía frente al aislamiento contemporáneo que padece el ser humano y el manejo del dolor.

Carlos Ordóñez explicó que la pieza refleja la relación de los mexicanos con la muerte y la pérdida desde las dimensiones de los límites del humor frente al dolor, la dificultad cultural para abordar el duelo y el valor de la presencia y la empatía.

”La obra plasma el imaginario colectivo mexicano en el que suele decirse que nos reímos hasta de la muerte y se recurre al humor o a comentarios desafortunados ante el sufrimiento real”, afirmó.

Sin embargo, dijo, la obra expone que existe un punto donde “la risa no alcanza y el humor resulta insuficiente para procesar la ausencia”.

Señaló que la obra refleja la “torpeza o incomodidad social cotidiana” al enfrentarse a la muerte o a la pena ajena, donde muchas personas no saben qué decir y recurren a frases hechas que resultan insuficientes para reconfortar.

Ordoñez remarcó la necesaria sensibilización ante la pérdida y la soledad del otro, del prójimo.

Comentó que a través del recorrido de un paramédico por el Centro Histórico en busca de su amada, la historia invita a sensibilizarse con el proceso de duelo, la memoria y la soledad profunda que viven muchas personas en la capital del país.

Al vincularla con la tradición del próximo Día de Muertos, la obra plantea que “el teatro funciona como una herramienta para reeducar la sensibilidad”.

Con notable sensibilidad en su voz, el actor sugirió que “el acompañamiento ante la muerte no depende de encontrar las palabras correctas, sino de la presencia física y de mirarse a los ojos para comprender lo que no se alcanza a verbalizar”.

En “Memoria en el asfalto”, la geografía del Centro Histórico capitalino deja de ser un simple mapa de concreto o una fría imagen ambiental gris para ser convertida en un patrimonio vivo y un detonador de memoria afectiva.

La obra refleja la geografía urbana como un mapa emocional de recuerdos; el paramédico protagonista que camina las calles en busca de su amada; en su andar, el asfalto y arquitectura actúan como disparadores emocionales, cada monumento y edificio lo detiene para revivir un pasaje de su historia de amor y evitar olvidarla.

Carlos Ordóñez explicó al reportero que la travesía del personaje contempla un recorrido específico por calles y edificios emblemáticos; por ejemplo, República de Cuba 59, con referencias a la dirección donde vivió el dramaturgo Aldo Martínez Sandoval.

“También la Plaza de Santo Domingo, el espacio donde la pareja se conoció y comenzó su noviazgo; la Antigua Escuela de Medicina, Palacio de la Inquisición, frente a la Plaza de Santo Domingo que forma parte del recorrido.

Otros puntos referidos de encuentro y escenario de experiencias compartidas son República de Chile y el Cinema Río; República de Brasil, Monte de Piedad, el Zócalo, Pino Suárez y Mesones, como calles articuladas desde las pausas conscientes hechas por el protagonista en su nostálgico andar urbano.

Convivio Teatral, Resistencia frente al Aislamiento

El actor comentó que la obra parte de la idea de que “somos los lugares que hemos amado y lo que en ellos habita; sitios cotidianos como esquinas, cantinas, torterías o las escaleras de granito de un edificio adquieren una carga de arte, historia personal y amor colectivo”.

Ordoñez cuenta con la autoridad que le habilita trabajar junto a directoras y directores como Luis de Tavira, Stefanie Weiss, Zaide Silvia Gutiérrez, Antonio Rojas, Andrés Weiss, Ingrid Cebada, César Chagolla, Daniela Parra y Mauricio Pimentel con quien realizó una gira por el interior de la República Mexicana en el Teatro Itinerante Rocinante del Centro Dramático de Michoacán.

Presencia Física, Resistencia y Dolor

El intérprete expresó que conceptualiza el teatro presencial como un acto de resistencia y una invitación indispensable a “cultivar el hábito de la presencia” en la sociedad contemporánea.

Explicó que el “acto de la presencia frente al aislamiento digital es necesario porque: mientras que el entretenimiento audiovisual y el trabajo remoto nos permiten consumir contenidos o trabajar desde la comodidad del hogar a través de pantallas y celulares, el teatro exige tomar la decisión consciente de salir, ser convocado y comparecer físicamente en un espacio común”.

¿Por qué es importante para los niños, jóvenes y adultos asistir al teatro?, se le pregunta; sin dudarlo responde que en este espacio ocurre una transferencia de energía irreemplazable.

“A diferencia del cine o las plataformas digitales, en el teatro se genera un intercambio energético vivo y recíproco entre el público y el escenario; ver a los actores y actrices dejar la vida en el escenario, con emociones y contingencias que suceden en tiempo real, produce un impacto imposible de replicar a distancia”.

Afirmó que ante la pérdida de interacción física cotidiana, el teatro se convierte en un refugio para volver a convivir y mirarse directamente a los ojos.

La presencia física es entonces una respuesta al dolor porque esta presencialidad “conecta de forma profunda con temas como la pérdida o el duelo”.

Ante momentos difíciles donde las palabras resultan insuficientes, la sola presencia física y una mirada atenta transmiten un subtexto de empatía y comprensión que supera cualquier discurso.

Horarios y Días de Función

Las funciones de “Memoria en el asfalto” son presentadas los viernes a las 20:30 horas; sábados, 19:00 horas; y domingos, 18:00 horas.

La obra sucede en La Casa del Teatro, frente a la Plaza de la Conchita, en Coyoacán, CDMX.

La temporada va del 25 de septiembre al 6 de diciembre; Ordoñez señaló que no habrá funciones el fin de semana de Día de Muertos, 30 y 31 de octubre, y 1° de noviembre, debido a la alta afluencia y dificultad de acceso a Coyoacán por las festividades; así, las presentaciones se reanudan a partir del 7 de noviembre.

Es un espacio de introspección para aprender nuevamente el arte de mirar y acompañar la vulnerabilidad humana, más allá de superficiales disfraces o reuniones de superficial ocasión.

El Teatro muestra que acompañar el duelo no exige palabras, sino Presencia Viva y Mirarse a los Ojos