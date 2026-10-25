Evocan el legado místico de santa Teresa de Jesús y san Juan de la Cruz

Muestra Una de las pintura de la muestra en el Museo de El Carmen.

Pinceladas del arte sacro de los siglos XVII y XVIII marcan el recorrido de la exposición-altar de muertos dedicada a santa Teresa de Jesús, espíritu reformador de la orden Carmelita, y a san Juan de la Cruz, a 300 años de su canonización, en el Museo de El Carmen, la cual reúne 84 piezas, entre óleos, libros, una escultura y un relicario, que buscan acercar al público el legado espiritual, artístico e histórico vinculado con ambos personajes.

Dividida en nueve altares, dispuestos a lo largo del antiguo claustro carmelino, la exposición propone un recorrido que permite un diálogo entre las tradiciones mexicanas, el patrimonio histórico y la memoria cultural del barrio de San Ángel, donde se ubica el Museo de El Carmen, explicó su directora, María Amparo Clausell Arroyo.

Agregó que la actividad se enmarca en la conmemoración de la canonización de ambos beatos: 404 años, de ella, y 300, de él.

De los objetos exhibidos, 33 provienen del acervo del Museo de El Carmen; cinco del Templo del Carmen, en Puebla; cuatro del Convento de San Joaquín de la Ciudad de México; 12 de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia “Eusebio Dávalos Hurtado” y 30 de dos colecciones particulares.

Plasmar lo divino

La relevancia e influencia que alcanzó la Orden del Carmelo Descalzo se ve reflejada en algunas de las obras que se exhiben, entre las que destacan La transverberación de Santa Teresa y Retablo de la Virgen Soterraña con Santa Teresa de Jesús, ambas del siglo XVIII, atribuidas al pintor Miguel Cabrera (1695-1768), así como el lienzo Santa Teresa de Ávila, óleo sobre tabla con incrustaciones de concha nácar, creado en el siglo XVII, de autor anónimo.

Resalta también la serie hagiográfica sobre san Juan de la Cruz, obra del pintor novohispano José Joaquín Magón (activo de 1742 a 1764), elaborada en el siglo XVIII, compuesta por cuatro pinturas.

Aunado a ello, se expone el lienzo Los reformadores del Carmelo, herederos del espíritu de Elías, datado en el siglo XVIII, además de algunos documentos históricos, como Los libros de la Santa Madre Teresa de Jesús (1627) y Representaciones de la verdad…, sobre las siete moradas (1677), autoría de Juan de Rojas y Ausa (1622-1685).

La vocación devocional

En 1562, Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582) –quien fue canonizada como santa Teresa de Jesús, en 1622– fundó el Convento de San José de Ávila, en España, iniciando con ello la gran reforma del Carmelo Descalzo, cuyos valores se basaron en la pobreza, la austeridad y la oración contemplativa.

A su vez, Juan de Yepes Álvarez (1542-1591) –canonizado como san Juan de la Cruz, en 1726–, se incorporó a dicha reforma en 1567, convirtiéndose en un aliado clave para cimentar la espiritualidad carmelitana, refirió Clausell Arroyo.

La mística teresiana, prosiguió, cultivó la oración mental, la cual se concebía como una “relación de amistad con el Altísimo”, a partir de la contemplación de la humanidad de Cristo. Esta devoción trascendió a las letras, creando una poética de carácter lírico, directo y conversacional, que caracterizaría su obra.

Por su parte, la poesía sanjuanista es profundamente simbólica, teológica y abstracta, y centra sus reflexiones en la existencia terrenal como destierro, y la muerte como el umbral hacia la unión eterna.

La exposición-altar de muertos permanecerá hasta el 31 de enero de 2027, de miércoles a viernes, de 11:00 a 15:00 horas, y los sábados y domingos, de 10:00 a 15:00 horas, con el boleto de acceso. El Museo de El Carmen se ubica en avenida Revolución 4 y 6, colonia San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.