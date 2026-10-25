La Gorgona Teatro estrena “Tela sobre tela”, una experiencia sensorial para las infancias

Teatro. La Gorgona Teatro con su obra “Soñar” para bebés.

En un pequeño taller de costura, un equipo de diseño se prepara para confeccionar el nuevo vestuario de Titania, pero entre telas, botones y cintas, el trabajo se transforma en un juego donde los personajes exploran materiales, crean atuendos y dan rienda suelta a su imaginación.

Creada por Michelle Guerra Adame, la nueva puesta en escena de La Gorgona Teatro, “Tela sobre tela”, ofrece las infancias de 2 a 6 años y sus acompañantes a descubrir el mundo del vestuario y a conocer el arte teatral a través del juego, el movimiento y los sentidos. Tendrá cuatro funciones: el 26 de octubre a las 11 y 16 horas, y el día 27 a las 11 y 13 horas en el Foro Cultural Tiempo y Espacio Thaay, en Lerma. La entrada será libre con cupo limitado.

“Nuestra obra convierte el proceso creativo en una experiencia que muestra cómo la materia y el cuerpo impulsan la imaginación. La propuesta acerca a bebés de cero a tres años a las artes escénicas desde una perspectiva que reconoce la exploración sensorial como una vía para descubrir el entorno”, dice José Uriel García Solís, director de la compañía con sede en Toluca.

La suavidad del algodón, la transparencia del tul, la frescura de la seda y el peso de la mezclilla ofrecen estímulos táctiles, visuales y sonoros. Al crujir, caer, flotar y envolverse, estos materiales despiertan la curiosidad y permiten descubrir diferencias de textura, temperatura, color y movimiento.

Así las infancias desarrollan nuevas formas de relacionarse con el espacio y encuentran posibilidades de expresión que estimulan la creatividad y el lenguaje, incluso antes de que aparezcan las palabras. También les inculcan la apreciación por el arte y fortalecen sus derechos culturales desde temprana edad.

La obra, además, “busca promover el juego simbólico y ofrecer una experiencia accesible, cercana y respetuosa con los ritmos de desarrollo de la primera infancia”, según explica García Solís:

“Tela sobre tela acerca a niñas y niños, desde sus primeros años, al diseño de vestuario como una de las disciplinas fundamentales del teatro. El equipo creativo ocupa un lugar central en esta experiencia, donde el trabajo se transforma en juego e impulsa diversos procesos en el desarrollo de las y los más pequeñitos”.

TALLER 80 AÑOS, 80 ESTAMPAS

El Museo Nacional de la Estampa (MUNAE), invitan al público a participar en las próximas sesiones del taller 80 años, 80 estampas. Celebrando al INBAL, que forma parte de las actividades conmemorativas por el 80 aniversario del Instituto, el próximo 31 de diciembre.

El taller propone acercar a personas de todas las edades al proceso de elaboración de una estampa o grabado, a partir de sus recuerdos y experiencias en los recintos culturales del INBAL. Las piezas realizadas se integrarán en una obra colectiva que se exhibirá en el área de mediación del museo durante diciembre.

De acuerdo con el MUNAE, las próximas próximas sesiones se realizarán los sábados 31 de octubre y el 7 de noviembre, a las 12 y 15 horas Se trata de una actividad gratuita dirigida a personas de todas las edades y no requiere registro previo. Explica que las estampas creadas por las y los participantes integrarán una obra colectiva que se exhibirá en el área de mediación del museo durante diciembre

“Hay personas que guardan recuerdos de exposiciones, funciones de danza, teatro o conciertos. Queremos invitarlos a que activen su imaginación y nos compartan algunas historias que atesoran en su memoria”, expresó el equipo de mediación del MUNAE.

Asimismo, el equipo destacó la trayectoria del INBAL en la promoción de las artes y la educación artística en México, y señaló que las estampas permitirán reunir las experiencias y los recuerdos que el público ha construido en torno a sus recintos y actividades culturales.

Para mayores informes, escribir a munae.serveducativos@inba.gob.mx.

El MUNAE se ubica en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.