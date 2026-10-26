El SNFM reivindica a Grandes Compositoras con Ciclo de Conferencias sobre su Legado

Estas pláticas virtuales contribuyen a generar espacios seguros de aprendizaje, desarrollo técnico e inclusión efectiva para mujeres en música: Roberto Rentería Yrene —

Sistema Nacional de Fomento Musical Las compositoras de los siglos XIX y XX superaron severas barreras sociales y educativas para escribir partituras de gran formato e inscribir sus nombres en la historia. (OECC)

El Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) realizará charlas en línea los viernes 6, 13 y 20 de noviembre, dedicado a la vida y legado de Ethel Smyth, Cécile Chaminade, Augusta Holmès, y Fanny Mendelssohn, compositoras de los siglos XIX y XX.

El el coordinador nacional del SNFM, Roberto Rentería Yrene, informó que “la obra musical de Smyth no fue reconocido en su tiempo debido a las reglas sociales y barreras educativas durante este periodo”.

Explicó que las charlas están enmarcadas dentro de las actividades del Taller de Dirección para mujeres directoras de orquesta, que impulsa la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

“Las estas pláticas virtuales contribuyen a la generación de espacios seguros de aprendizaje, desarrollo técnico e inclusión efectiva para el sector femenino dentro del ámbito musical”, comentó.

Explicó que “durante las conversaciones será abordado cómo en los siglos XIX y XX, la creación musical femenina fue confinada a la esfera doméstica y a los géneros de pequeña escala”.

También cómo “Fanny Mendelssohn, hermana de Felix Mendelssohn, Augusta Holmès, Cécile Chaminade y Ethel Smyth, rompieron esos estigmas, escribieron obras para orquesta y fueron condecoradas por su labor y creatividad, además de participar en la lucha por los derechos civiles de las mujeres”.

Dijo que las directoras mexicanas Liliana Mejía Velázquez, Acela Julieta Márquez Soto, Citlalli Aguilar Benítez, y la venezolana Victoria Sánchez, serán las encargadas de comentar los desafíos que enfrentaron para poder ejercer su derecho a la educación y a ser protagonistas dentro del ámbito musical.

Sobre el propósito de realizar estas charlas y abrirlas al público, Rentería Yrene señaló que conectar el proceso formativo de las conductoras participantes del Taller de Dirección con la experiencia de aprendizaje que vivirá el público cumple con la misión del Sistema Nacional de Fomento Musical para implementar modelos de enseñanza musical de calidad y de participar en la creación de nuevos públicos cuyo escucha sea activa y crítica.

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