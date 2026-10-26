“Mucha riqueza cultural nace lejos de los centros de decisión y de las políticas públicas”

Encuentro. Una de las sesiones del Encuentro Iberoamericano.

Eleane C Herrera Montejano

Arrancó este lunes el segundo Encuentro Iberoamericano de Buenas Prácticas de la Gestión de las Artes y la Cultura, con 60 “buenas prácticas”, reconocidas como tales por instituciones internacionales y que por primera vez se dan cita en México, en el Centro Cultural de España en México (CCEMx).

¿Qué podemos aprender los unos de los otros? planteó el director del CCEMx, José Carlos Balaguer Paredes, al dar la bienvenida.

“En nuestros países, desde hace mucho tiempo, existe una extraordinaria riqueza de experiencias culturales. Muchas de ellas nacen lejos de los centros de decisión, lejos de las políticas públicas: nacen en barrios, pueblos, comunidades, donde las personas llevan años buscando respuestas a los problemas que hoy compartimos, cómo garantizar la participación cultural, cómo sostener proyectos colectivos, cómo preservar la memoria o cómo hacer frente a las desigualdades desde la cultura”, declaró durante el acto inaugural.

En ese sentido, el director de la sede anfitriona resaltó que las instituciones culturales públicas tienen mucho que aprender, ya que dedican más tiempo a pensar qué ofrecer desde sus espacios “y no lo suficiente escuchar lo que está sucediendo fuera de nuestras instituciones”.

Asimismo, explicó que este Encuentro parte de la iniciativa de Alfons Martinell, quien contribuyó hace casi 20 años impulsó una estrategia pionera de cultura y desarrollo desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

“Una estrategia que este año, por fin, hemos actualizado para seguir situando los derechos culturales, la diversidad y el desarrollo sostenible en el centro de nuestro trabajo y de nuestras políticas públicas”, continuó.

A modo de presentación, entre los objetivos que llevan a reunir especialistas en torno a la gestión cultural y artística, José Carlos Balaguer Paredes destacó que los derechos culturales están intrínsecamente vinculados con la democracia y propician preguntas como quiénes pueden crear, participar y quiénes tienen derecho a decidir sobre la vida cultural.

“Y estas preguntas son especialmente importantes en un momento histórico como el que estamos viviendo. Son tiempos en los que el odio se ha convertido en una herramienta política en la que se alimenta la desconfianza hacia quién es diferente y en la que, demasiadas veces, parece que vale todo para dividir”, señaló.

SEGUNDA EDICIÓN

Además de las actividades en el CCEMX, en esta ocasión, habrá actividades gratuitas en el Museo Textil de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (MUT) donde se presentarán iniciativas, instituciones, especialistas y redes para compartir experiencias, reconocer aprendizajes y explorar nuevas rutas de cooperación cultural en Iberoamérica.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova comentó que en este momento el mundo debate qué significa la cultura para las ciudadanías, “cómo los gobiernos trabajan por el cumplimiento de los derechos culturales y cómo los gobiernos también hacen de la cultura o apoyan en hacer de la cultura muy en público, al mismo tiempo que un factor de bienestar, un componente para la convivencia y la paz, como se dijo yo ya en MOINDIACULT en 2022 y luego en 2025 en Barcelona”.

La funcionaria aprovechó la ocasión para celebrar la presencia de quienes representan buenas prácticas de 35 ciudades mexicanas y 10 ciudades de países iberoamericanos e informar que la actual administración gubernamental ha “incrementado el 32% de los recursos que se distribuyen a través de diferentes convocatorias”.

“Estructuramos una gran red de festivales y circuitos por todo el país, poniendo especial énfasis en las zonas donde es necesario recuperar el espacio público y ofrecer alternativas para las juventudes”, apuntó.

“Hemos logrado una inversión histórica de más de 1,500 millones de pesos para atender el rezago de tres décadas en las escuelas donde se forman las nuevas generaciones que seguirán poniendo en alto el nombre de México”, añadió.

Respecto a la edición anterior, preliminar al encuentro de este 2026, la directora general del IDARTES, María Claudia Parras, recordó que se llevó a cabo en Bogotá con la participación de 270 especialistas quienes abordaron temas como la gestión pública de las artes y la colaboración interinstitucional.

A su vez, Andrés Morales, representante de la UNESCO en México manifestó que dicho organismo colabora con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de los Laboratorios Creativos, en los cuales han participado más de 200 agentes culturales, 62 organizaciones comunitarias y sociales, así como 48 instituciones culturales del sector público de diversas ciudades del país, hasta la fecha.

El coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano de la SEGIB, Enrique Vargas Flores, resaltó que este segundo Encuentro se enmarca en la preparación de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno y de la actualización de la Carta de la Carta Cultural Iberoamericana, “y es precisamente ahí donde el encuentro adquiere su verdadera dimensión estratégica”.

Por otra parte, en la inauguración estuvieron presentes la directora general de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, María de Lourdes Ruiz Pastrana; la experta de la Comisión de Cultura de la Red Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, Alexandra Schjelderup, y la Coordinadora del Banco Iberoamericano de Buenas Prácticas, Nidia Neir.

Para más detalles sobre los horarios de las actividades, consulta la página oficial y redes sociales de la Dirección General de Formación y Gestión Cultural: formacionygestion.cultura.gob.mx, así como las redes sociales de @cultura_mx, /SecretariaCulturaMX y @culturamx.