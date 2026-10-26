¿Rondó un tiranosáurido por México? Hallan 50 huellas de dinosaurios en Michoacán; INAH difunde fotos

Descubren 50 huellas de dinosaurios en Apatzingán, Michoacán Especialistas del INAH acudieron al sitio e identificaron pisadas de dos carnívoros terópodos, otras similares a las de raptores y dinosaurios pico de pato (Fotos INAH e ilustrativa de tiranosáurido)

Al menos 50 huellas fosilizadas de dinosaurios fueron identificadas en el cauce de un arroyo de San Juan de los Plátanos, en el municipio de Apatzingán, Michoacán. El hallazgo, confirmado por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), corresponde al Cretácico tardío, hace aproximadamente 65 millones de años.

Las primeras observaciones apuntan a la presencia de dinosaurios carnívoros y herbívoros de diferentes tamaños. La investigación continúa y podría ampliar el número de pisadas registradas en el sitio.

Tres grupos de dinosaurios en un mismo yacimiento: FOTOS

El investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, acudió al lugar después de que habitantes de la comunidad alertaron sobre rastros de animales gigantes. El dictamen inicial permitió reconocer huellas con características compatibles con tres familias de dinosaurios.

Entre ellas figuran los terópodos carnívoros de gran tamaño, posiblemente tiranosáuridos, que habrían alcanzado hasta cuatro metros de altura. También se identificaron pisadas atribuidas preliminarmente a dromeosáuridos, similares a los raptores, de hasta dos metros, y a hadrosáuridos herbívoros, conocidos por su hocico semejante al de un pato.

Las huellas miden entre 12 y 48 centímetros de longitud, con una anchura de hasta 30 centímetros. Su forma, profundidad y número de dedos constituyen algunos de los criterios empleados para orientar la identificación, todavía sujeta a estudios paleontológicos.

Imágenes de las huellas tomadas por INAH Pisadas de dinosaurio en Michoacán

Las pisadas se distribuyen en una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados, sobre roca sedimentaria junto al arroyo. Los especialistas consideran que el conjunto podría prolongarse hacia zonas aún no examinadas.

Huellas de dinosaurio en Michoacán INAH difundió fotos

El arqueólogo José Luis Punzo Díaz señaló que la diversidad de rastros puede ayudar a investigar aspectos como la marcha, la dirección del desplazamiento y la posible convivencia entre especies. Estas evidencias —dijo— ofrecen información sobre el comportamiento de los animales que difícilmente puede obtenerse únicamente mediante el estudio de sus restos óseos.

Durante el Cretácico tardío, la región habría contado con cuerpos de agua a los que los dinosaurios se acercaban para alimentarse, de acuerdo con la interpretación preliminar del equipo.

Documentación del hallazgo de 50 huellas de dinosaurios en Michoacán: registro fotográfico

Desde el 21 de octubre de 2026, especialistas del instituto trabajan en el registro fotográfico, la fotogrametría, la elaboración de moldes y el análisis geológico de las rocas. Los resultados permitirán precisar la clasificación de las huellas y conocer mejor las condiciones en que quedaron preservadas.

Especialistas el INAH documentando huellas de dinosaurios en Michoacán Se encontraron 50 pisadas (INAH)

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó la participación de los habitantes de San Juan de los Plátanos y el compromiso institucional de estudiar y proteger este patrimonio.

“Estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años. El descubrimiento comenzó con el aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos, a quienes reconocemos por su participación. Ahora, el compromiso del INAH es estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar nuestro conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones”, señaló.

En México existen poco más de 30 sitios con huellas de dinosaurios registrados ante el INAH, distribuidos en varios estados.