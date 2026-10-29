Vuelve FILIJ al Cenart en edición 44; Letras, Ciencia y Tradición para una República Lectora

Promover lectura entre niñez y juventud es y debe ser de los proyectos más importantes para cualquier gobierno; literatura nutre formación artística y ciudadana —

Cenart FILIJ 2026 Con más de 35 mil títulos y 592 sellos editoriales, la feria ofrecerá talleres de ilustración, presentaciones y un fuerte componente enfocado en la ciencia ficción y la historia del maíz. (FILIJ FCE)

Para fomentar la lectura entre niños, jóvenes y adolescentes, divulgar la literatura infantil y juvenil, el Centro Nacional de las Artes (Cenart) anunció la 44ª Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), organizada por el Fondo de Cultura Económica (FCE), del 13 al 22 de noviembre.

Rodrigo Callado, jefe de Oficina de la Coordinación del Cenart, explicó que la feria suma voluntades y recursos de diversas instituciones públicas, educativas y culturales para consolidar el hábito lector en el país.

El programa contará con la participación de 592 sellos editoriales de 85 casas distribuidos en 140 módulosde expositores que ofrecerán 35 mil títulos de todos los géneros literarios; además de ofrecer más de mil 500 actividades, como presentaciones de libros, talleres de ilustración, conciertos y funciones teatrales.

Dijo que este evento cultural regresa a su tradicional sede con mil 341 metros cuadrados de áreas verdesdel Cenart y estará enfocado en tres ejes temáticos principales; divulgación de la ciencia y ciencia ficción, la historia del maíz, y las culturas de los pueblos originarios.

Al hablar en representación de la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y del coordinador del Cenart, Vicente Jurado López, dijo que “promover la lectura entre la niñez y la juventud es y debe ser uno de los proyectos más importantes para cualquier gobierno”.

En conferencia de prensa, mostró su alegría por el regreso de la FILIJ a las áreas verdes del Cenart, recinto que albergó decenas de ediciones anteriores con asistencias masivas de Familias, niñas, niños y jóvenes.

Luego afirmó que el Cenart es más que un recinto de espectáculos, un campus académico universitariodonde conviven diariamente más de 2 mil estudiantes de disciplinas artísticas como danza, teatro, cine, música y artes plásticas.

Explicó que la feria está muy pensada para ellos, ya que el contacto directo con la literatura y los autores nutre su formación artística cotidiana

Ciencia, Maíz y Pueblos Originarios

Por su parte Marilina Barona, directora de la FILIJ, explicó que el paso previo de la feria por Chapultepecayudó a diversificar al público lector, que ahora será integrado al público tradicional del Cenart.

Enseguida detalló cómo la feria abordará la historia de la domesticación del maíz desde el teocintle, un pastito silvestre de apenas cuatro o cinco granos duros, hasta convertirse en el alimento fundamental transformado por las culturas mesoamericanas.

Resaltó la riqueza literaria, cosmovisiones y presencia de las lenguas originarias en torno a este grano básico.

Barona explicó que la colaboración con los divulgadores científicos orientó los talleres de la feria de ilustración hacia la ciencia ficción y el cosmos.

Enseguida comentó el programa de visitas escolares de la FILIJ, con una convocatoria a escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior, soportada por más de mil clubes de lectura en bachilleratos.

Dijo que para esto fue concretada una alianza con la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), que brindará autobuses escolares gratuitos para recoger a los alumnos en sus planteles y posteriormente regresarles al término de su visita.

Al detallar el programa de la feria, indicó que 30 nuevas casas editoriales se sumaron a la edición de este año, con presencia de figuras internacionales como el autor e ilustrador francés Mathis, dibujante y autor de Coco y Mosquita, el ilustrador y autor neerlandés Mark Janssen, y la presentación de la obra de Mario Iván Martínez ilustrada por el autodidacta, Juan Gedovius.

Marilina Barona explicó enseguida la estrategia nacional para replicar la FILIJ en escuelas, librerías y salas de lectura de diferentes estados; resaltó el caso de Sonora con cerca de 500 sedes, además de Puebla y Querétaro, a quienes envió paquetes de diseño e imagen oficial para sus propias actividades, informó.

Divulgación Científica del Alto Nivel

Alberto Ramírez, editor de ciencia del Fondo de Cultura Económica (FCE), compartió que desde su rol en la colección La Ciencia para Todos, la FILIJ le brinda “una oportunidad invaluable para salir de la oficina y convivir con los jóvenes de secundaria, bachillerato y universidad a quienes van dirigidos sus libros”.

Explicó que la idea de centrar la feria en la ciencia y la ciencia ficción nació tras la edición del libro Agujeros de gusano y propulsión por curvatura, escrito por los físicos teóricos Tonatiuh Matos, del Cinvestav, y Miguel Alcubierre, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM.

Enalteció la habilidad de ambos autores “para explicar con sencillez conceptos complejos de física teórica como la relatividad general, la relatividad especial y la propulsión por curvatura”.

La FILIJ incluirá una singular divulgación científica con 160 actividades de planetario, seis observaciones astronómicas diurnas y nocturnas, 20 charlas y 158 sesiones de talleres, a las que se suman 11 presentaciones editoriales del género.

Las actividades serán implementadas en colaboración con la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC) y el Museo Universum, de la UNAM; la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), el Museo Yancuic, de la CDMX; la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el programa editorial La Ciencia para Todos, del FCE.

La FILIJ será realizada con la colaboración de múltiples instituciones federales, locales y educativas, entre ellas la Secretaría de Cultura, la SEP, el Gobierno de la CDMX, la UNAM, UAM, el IPN, y el FCE, para consolidar la República Lectora en el país.

Vuelve FILIJ al Cenart en edición 44; Letras, Ciencia y Tradición para una República Lectora