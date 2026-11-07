El Arte como Información

Artgenetic Libros de Pani, Albers, Bayer y tres de Goeritz. Dos dibujos, uno en papel calado con sombras y otro de los Cuadernos de Madrid. Vista de la expo y “cabeza de serpiente”. Dibujo Ideográfico, “Oro” y carpeta con herrerías. (Eduardo Egea)

Daniel Alcalá Guzmán (Coahuila 1974), a partir de hacer dos residencias artísticas en Guadalajara y Madrid, realizó la exposición Cartas a Werner Brünner, y la cual al parecer, se inició cuando la Galería Urbe, CDMX, llevó esta muestra a la Galería Nueva en Madrid, España (2-12Nov,2022); y de ahí se amplió al espacio, El Room, CDMX (14-28Jun2025), viajando después al Museo de Artes Gráficas de Saltillo (30Sep2025-22Feb2026); para adquirir nuevo nombre y crecer con reciente obra en Jardín Escultórico. Estudios para un Monumento Moderno, (17-31Oct,2026) también en El Room, exposición aquí abordada.

Estas muestras corresponden a la concienzuda revisión que Alcalá realiza desde hace tres lustros de Mathias Goeritiz, (Werner Mathias Goeritz Brünner, 1915-90) y arquitectos como Mario Pani, Pedro Ramírez Vázquez, Luis Barragán o Félix Candela. Parteaguas para Alcalá, fue Hotel Garage (17Ago-27Oct,2013), Museo Universitario del Chopo, exposición con fotografías de anuncios luminosos de Hoteles de Paso cuyas siluetas fueron caladas en el papel, técnica ampliada en expos como Constructo (8Jun-23Jul,2017), Ex Convento del Carmen, Guadalajara o Concreto Nacional, (6Abr-25May,2019) Galería Arroniz.

Además de citar la palabra Oro, una de las usada por Goeritz al introducir a México la Poesía Concreta, Jardín Escultórico implicó para Daniel a partir de dibujos de sus Cuadernos de Madrid, un avance en el contrapunto entre papel calado, celosía, estructura y arquitectura, demostrando así un concepto fundamental de Alcalá; la Sombra como Dibujo y que complementa otra idea de Daniel; el Dibujo Ideográfico, donde a partir de perímetros recortados, sintetiza constantes en arquitectura y arte del siglo XX. Cosa rara en los artistas, es exhibir la bibliografía de sus referentes; como la veintena de libros sobre Mario Pani, Anni Albers, Herbert Bayer, Sol LeWitt, Rachel Whiteread, la Revista Irradiador, 1923; muchos sobre Mathias Goeritz, etc. El 30, un día antes de clausurar, montó una escultura con ladrillos mezcla de su dibujo, Cruz de Mathias, la Serpiente de El Eco y un Quetzalcóatl prehispánico. Todos estos elementos demuestran al arte de Alcalá como red y conexión de autores, obras, libros, procesos, exposiciones e ideas, información generadora de todo discurso, centro formalista del arte en la Era de la información del Siglo XXI.

IG: @egea.eduardo