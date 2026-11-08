Muere Arnaldo Coen, uno de los máximos exponentes de la Generación de la Ruptur

Luto. El artista Arnaldo Coen.

El Seminario de Cultura Mexicana lamenta profundamente el fallecimiento de Arnaldo Coen, artistavisual, miembro titular de esta institución y una de las figuras fundamentales del artecontemporáneo mexicano.

Coen murió este domingo 8 de noviembre en la Ciudad de México, a los86 años de edad.Nacido en la Ciudad de México el 10 de junio de 1940, Arnaldo Coen desarrolló una trayectoria demás de seis décadas caracterizada por la libertad creativa, la experimentación y una búsquedapermanente de nuevas formas de expresión.

Fue uno de los máximos exponentes de la Generaciónde la Ruptura, el grupo de artistas que, frente al canon del muralismo, transformó el panorama delas artes visuales en México al cuestionar los lenguajes establecidos y abrir nuevos caminos para lacreación.

Creció en una familia de músicos: su abuela fue la soprano Fanny Anitúa, integrante fundadora delSeminario de Cultura Mexicana en 1942. Siendo adolescente mostró sus dibujos a Diego Rivera,quien lo alentó a pintar y a formarse en el trato directo con artistas y talleres.

En 1963 presentó suprimera exposición individual y en 1967 trabajó en París con una beca del gobierno francés.Su trabajo trascendió los límites de la pintura para explorar la escultura, el arte objeto, la acción, lainstalación y diversas propuestas interdisciplinarias.

Transitó con soltura entre la abstracción y lafiguración: del expresionismo geométrico y el hard edge al expresionismo fantástico, y del torsofemenino —motivo recurrente de su imaginario— a los hexagramas del I Ching, la perspectiva y lasmetamorfosis del cubo.

Su interés por el espacio, la música, el movimiento y la teoría del arte diolugar a una obra singular, en constante transformación.En 1968 participó en la fundación del Salón Independiente, movimiento decisivo para la renovacióndel arte mexicano y la autonomía de los artistas frente a las exposiciones oficiales.

En 1972 fue unode los creadores de Robarte el arte, acción y película presentada en la documenta 5 de Kassel,Alemania, que cuestionó las convenciones y los mecanismos de legitimación del mundo artístico.

Coen hizo del diálogo entre disciplinas una forma de trabajo. Ilustró Carta de creencia de OctavioPaz, creó con el compositor Mario Lavista la obra Jaula, en homenaje a John Cage.