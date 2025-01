Ferguson nuevo líder, Rahm pierde la brújula y no pasa el corte en Dubái

JON RAHM Se apaga... por el momento.

El español Jon Rahm, que partía como uno de los favoritos, vivió una nefasta segunda jornada y, con una mala tarjeta con 77 golpes (cinco sobre par), para un acumulado de 146 (+2), no superó el corte en el Hero Dubai Desert Classic, del DP World Tour (excircuito europeo), que lidera el escocés Ewe Ferguson, con -12.

Si este jueves, en el que fue su primer recorrido de 2025, Rahm fue esperanzador y lo cubrió con cierta nota (69 golpes), en su segundo todo fue mal. Tanto que presentó una de sus peores tarjetas en el circuito: dos ‘birdies’ (hoyos 6, 9), tres ‘bogeys’ (1, 8, 16) y dos ‘doble bogeys’ (12, 18). Ni el más viejo de sus seguidores le recuerda una tarjeta tan negativa.

Tanto que ese 77, para un acumulado de +2, le ha impedido pasar el corte en el ‘Clásico del Desierto’ de Dubai. Y lo peor han sido las malas sensaciones dadas en su juego, pues casi falló todo, desde el mismo ‘tee’ de salida.

QUE NO CUNDA EL PÁNICO

“Un poco mal todo en general. Lo peor, obviamente, desde el ‘tee’. No he podido arreglarlo de ninguna manera. El día ha sido un poco de mal en peor. Aunque fastidie, mejor hacerlo en la primera semana del año...que no cunda el pánico, que acabamos de empezar. Me ‘jode’ como competidor”, dijo un afligido Rahm tras su recorrido.

El de Barrica, vigente ganador del LIV Golf (circuito financiado por un fondo de Arabia Saudí) y que mantiene un litigio con el Circuito Europeo para estar en la próxima Copa Ryder, no obstante, considera que pese a la desilusión por su juego y no pasar el corte “hay que intentar ser positivo”.

HAY QUE TENER VISÓN DE TODO EL AÑO

“Toda la parte del día ha sido frustrante. Fastidia. No me acuerdo cuando hice un resultado tan alto en un torneo que no fuese un grande. Es lo que hay. Ahora, analizar lo que ha pasado. Al final hay que tener una visión del año entero y no hay que dejar que una semana mal te dicte lo que puede pasar en el resto del año, Lo bueno es que tengo la idea de lo que tengo que trabajar”, apuntó Rahm.

FERGUSON, A LA CABEZA

Ya con Rahm fuera de juego, el torneo está liderado por Ferguson, que presentó una tarjeta con 65 golpes (siete bajo par), con un acumulado de -12. A un impacto está el neozelandés Daniel Hillier, que también hizo un 65.

El norirlandés Rory McIlroy, ganador de cuatro ediciones del ‘Clásico del Desierto, de ellas las dos últimas, firmó un 71 (-1), que le da un total de 141 (-3), en una compartida plaza 33.

De los españoles, los mejores ahora son Alfredo García-Heredia, Nacho Elvira e Iván Cantero, los tres con 140.

Pasó el corte, con el par del campo, el paraguayo Fabrizio Zanotti (75+69), con un buen segundo recorrido.