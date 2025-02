Abraham Ancer, en el top five del International Series Indian

Abraham Ancer, entre muchos jugadores que lucharon contra la niebla. El International Series Indian no prevía este clima. (@asiantourgol)

Abraham Ancer pintaba para una muy buena segunda ronda en el International Series Indian del Asian Tour, pero el mexicano, junto a otros competidores, no pudo terminar su recorrido por el retraso de dos horas de la ronda debido a la niebla. No obstante, el tamaulipeco comparte el cuarto sitio provisional con apenas ocho hoyos jugados.

La nota de la jornada se la llevó, también de manera provisional, el chileno Joaquín Niemann, quien firmó tarjeta de 68 golpes y con un acumulado de -6 impactos, lidera la competencia y saca tres golpes de distancia a Ancer que no suma ni la mitad de hoyos por recorrer de la segunda ronda.

Bryson DeChambeau, campeón del US Open, y quien llegó a la India con etiqueta de favorito firmó par de campo en su segunda ronda para una suma de -1 golpe.

La mitad de los participantes, incluido el líder de la primera ronda, Eugenio Chacarra de España, no pudieron terminar sus rondas, como resultado de un retraso causado por un retraso de dos horas al comienzo del día debido a la espesa niebla, y el retraso de una hora del jueves por el mismo problema.

ANCER METE PRESIÓN

Chacarra, Abraham Ancer y el filipino Justin Quiban son los jugadores que siguen en la punta con tres golpes bajo par, mismos que retomarán las acciones este sábado con otros 50 jugadores.

Los otros mexicanos que sí terminaron su ronda fueron: Santiago De la Fuente con 76 y suma de -2 impactos y Carlos Ortiz con 77 y suma de +4 golpes. Mientras Roberto Lebrija se colocaba en zona de no librar corte con -8 golpes cuando apenas llevaba cinco hoyos jugados de la segunda ronda.

NIEMANN ACAPARA REFLECTORES

Bryson DeChambeau y Joaquín Niemann. Ambos son jugadores LIV Golf que si terminaron su segunda ronda este viernes. (@asiantourgolf)

Mientras tanto, Joaquín Niemann se llevó los aplausos del día, el chileno busca sumar dos victorias consecutivas en The International Series tras haber ganado el PIF Saudi International en diciembre pasado.

Este viernes Nieamnn disparó un eagle, dos birdies y libre de bogeys.

“Es un campo difícil”, dijo. “Tienes que pegar bien los tiros de salida, tienes que acertar en las líneas. Y, ya sabes, cualquier cosa puede pasar hasta la última caída. Así que, estoy contento de estar en esta buena situación de cara al fin de semana. Y hay mucho golf bueno por jugar”.

Niemann nunca ha terminado fuera del top 10 en un evento del Asian Tour, aunque solo ha disputado cinco torneos.

Durante sus vacaciones después de diciembre, el chileno dijo que: “Estuve ocupado, pero no jugando al golf. Probablemente me tomé dos o tres semanas de descanso después de casarme. Tuve una linda fiesta y pude pasar tiempo con la familia. Así que sí, eso me dio energía extra para venir aquí y dar lo mejor de mí”.

El international Series es la vía más preciada en el golf. Consta de 10 torneos de élite sancionados por el Asian Tour y ofrece al líder del ranking anual el ascenso a la LIV Golf League.