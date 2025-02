Isabella Fierro jugará el Riviera Maya Open at Mayakoba

Isabella volverá a jugar un torneo LPGA Tour. La mexicana tiene un nuevo sponsor que le ayudará en su crecimiento. (Foto especial)

La golfista yucateca Isabella Fierro participará en el torneo Riviera Maya Open at Mayakoba que se jugará del 22 al 25 de mayo en Playa del Carmen, Quintana Roo, así lo confirmó este viernes GS Sports, su nuevo patrocinador.

“Estamos iniciando una nueva etapa de la mano de Isabella”, comentó Gustavo Santoscoy García, CEO de GS Sports Management desde el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan, durante la celebración del primer UTS Guadalajara.

“Estoy muy emocionada de tener a GS Sports. Algo que me hizo clic instantáneo es que ellos se interesaron en mí no sólo como deportista, sino como persona. Es muy fácil en estos días que el deporte te defina como persona. Vine a conocer todas las oficinas de GS Sports, tienen un gran ambiente en el que sé que cada persona va a estar para apoyarme, que me pueden dar feedback y que tienen mucha hambre de aprender”, destacó Isabella Fierro sobre su nueva representación.

Para el evento del LPGA Tour que se celebrará en Mayakoba en mayo próximo Isabella Fierro participara con una invitación de los organizadores, toda vez que la mexicana no pudo conservar su tarjeta LPGA Tour para la actual temporada.

Con la invitación que tendrá la yucateca hasta el momento son dos mexicanas que tendrán acción en Mayakoba, la otra golfista es Gaby López, jugadora del LPGA Tour.