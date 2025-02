Carlos Ortiz y Abraham Ancer, en trío de líderes en LIV Golf Adelaide

Abraham Ancer se siente cómodo jugando en Adelaide El tamaulipeco ascendió del cuarto al primer sitio de la tabla. (@livgolf-league)

Los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, así como el inglés Sam Horsfield comparten el primer sitio tras la segunda ronda en LIV Golf Adelaide.

Los tres suman un acumulado de -9 golpes de cara a la ronda final en el Grange Golf Club la madrugada de este domingo.

Ortiz que en la primera ronda ocupó el segundo sitio detrás de Horsfield, trepó al primero después de un recorrido en el que embocó cinco birdies por un bogey para firmar -4 golpes.

Carlos Ortiz dice que ha jugado conservador en Adelaide. El tapatío busca su segunda victoria en la LIV Golf. (@livgolf_League)

“Realmente tienes que ser respetuoso con el campo de golf, casi jugar un poco a la defensiva, y creo que he hecho un buen trabajo en eso”, explicó Ortiz.

“Siento que he tomado mi medida cuando he estado fuera de juego. Honestamente, he jugado bastante conservador desde el tee y en los greens, y creo que eso ha dado sus frutos”, añadió el tapatío.

Abraham Ancer anotó seis birdies por un bogey para ascender del cuarto al primer lugar. “Me encanta este tipo de golf”, dijo el tamaulipeco. “Siempre me ha gustado jugar en Australia. Ver las condiciones como esta es emocionante, aunque difícil, es realmente bueno para mí”.

A su vez, el inglés Horsfield que fue puntero el viernes hizo ronda de -3 para sumar -9 en un agarrón de cara a la ronda final con los mexicanos.

A tres golpes de distancia de los punteros se colocan el chileno Joaquín Niemann con suma de -6 golpes y a cuatro de diferencia está Jon Rahm con acumulado de -5. Ese grupo copa los cinco primeros sitios del tablero.

Por equipos, en el primer sitio se colca el Majestick GC integrado por Horsfield (69), Poulter (70), Westwood (70) y Stenson (71) con suma de -10.

El segundo sitio lo comparten los Fireballs GC de Ancer (67), Puig (70), García (74) y Masaveu (74) y el Legion XIII con Hatton (72), McKibbin (71), Rahm (69) y Surratt (73), ambos conjuntos con -9 golpes.