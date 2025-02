Gael Bonilla resalta combinación de juventud y experiencia

RETO. Bonilla sabe que son dos partidos que se deben ganar.

Rumbo a disputar la tercera y última ventana clasificatoria a la AmeriCup 2025, el jugador Gael Bonilla resaltó que la reintegración de jugadores de la talla de Gabriel Girón y Pako Cruz serán clave para que la selección mexicana logre su pase al certamen continental.

“Estamos con muchas ganas. Viene Pako, que no había venido en las otras ventanas y nos va a ayudar muchísimo, creo que tenemos mucha profundidad igual con Karim, que no pudo jugar, es muy importante los jugadores que se reintegran”, comentó.

VUELVE CON NUEVOS BRÍOS

“Gabriel no pudo ir la venta na pasada por lesión y ahora vuelve, ayuda mucho siempre en la ofensiva, a los jóvenes a dar el máximo y ahora con todos tenemos una rotación más amplia, la mezcla de juventud y experiencia es importante entre la velocidad y estrategias eso será importante al hacer los cuadros y a los jóvenes nos ayuda a seguir creciendo”, agregó.

NO SON JUEGOS FÁCILES

Con Nicaragua y Canadá como sus próximos y últimos rivales en este camino clasificatorio, Gael Bonilla reconoció la dificultad que representan ambos duelos, pero aseguró que el jugar en casa y por primera vez en San Luis Potosí es un importante punto a su favor.

“Sabemos que tenemos que ganar los dos partidos para clasificar, podemos dar más energía van a ser muy complicados los partidos y más el segundo que es contra Canadá, depende el average, pero tenemos esa confianza y ganas de darlo todo para llevarnos los dos partidos y entrar a la AmeriCup”, comentó.

RECONOCE A QUINTERO

La selección nacional se encuentra desde el pasado lunes en la sede, donde el joven jugador también destacó el trabajo del entrenador Omar Quintero. “Hemos entrenado muy bien, ya estamos completos con toda la mentalidad de ganar, es un orgullo cada que representó a México y también me he sentido muy cómodo con el coach que me da los minutos, me he sentido bien jugando tenemos las herramientas para ganarlo”, dijo.