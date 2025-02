Santiago De Fuente emboca eagle y se mete al Top 20 en el Mexico Open

Santiago De la Fuente hizo un buen cierre en su primer recorrido. El jugador de Ocotlán, Jalisco ha sido constante esta temporada. (@MexicoOpenGolf)

Santiago De la Fuente embocó un eagle en el hoyo final de su primer recorrido, el 18, y eso fue suficiente para terminar empatado al sitio 18, después de firmar tarjeta de 67 golpes (-4) y de paso se convirtió en el mexicano mejor colocado en el inicio del Mexico Open at VidandaWorld, torneo del PGA Tour.

Si Santiago hizo la hazaña al final de su recorrido de sacar la casta por los jugadores locales en el campo Vidanta Vallarta, Gerardo Gómez lo hizo horas antes como amateur mexicano, firmó ronda de 70 (-1) para el T71, en su debut en un torneo del PGA Tour.

Las emociones de la primera ronda también las brindaron el inglés Harry Hall, el alemán Jeremy Paul y el noruego nacido en Puebla Frank Ventura, todos compartieron un triple empate al liderato con ronda de 64 golpes (-7).

La tercia de punteros apenas saca un golpe de ventaja a un grupo de cinco jugadores que comparten el cuarto sitio con -6 golpes, entre los que destaca el argentino Alejandro Tosti como el mejor de los latinos.

EL EAGLE DE SANTIAGO

El jugador de Ocotlán, Jalisco inició su ronda a las 14:00 horas locales e inició con birdie al hoyo 1, cometió bogey en el 3 y se recuperó con dos birdies al 6 y 7. La segunda parte de su recorrido la tuvo en par de campo, pero cerró con un espectacular eagle en el 18 y eso lo elevó al empate al sitio 18 de la clasificación.

“Una buena águila y en la oscuridad que ya no veía nada, me deja en buena posición para ver qué pasa mañana”, dijo De la Fuente, “estamos en un deporte complicado, pero me siento bien, le estoy pegando bien a la bola”, resumió el mexicano de 23 años que hace poco se convirtió a profesional.

La historia de Gerardo Gómez en su debut en un torneo del PGA Tour, tuvo sus momentos de drama embocó cinco birdies por cuatro bogeys para firmar ronda de -1 y meterse de inicio en zona de librar el corte.

Gómez de 18 años, actual campeón nacional amateur, jugó al lado del francés Antoine Rozner y el estadounidense Philip Knowles, de quienes recibió algunos consejos como los profesionales que son.

“La emoción fue una experiencia única. Me hicieron sentir como un bebé por la forma en cómo jugué, me dieron algunos consejos de cómo le tengo que hacer para que todo salga perfecto”, dijo Gómez sobre su primer recorrido.

El mexicano también contó que anoche casi no pudo dormir pues se enfermó de gripe y pese a ello hizo su mayor esfuerzo para sacar su mejor recorrido.

PESADILLA DE ÁLVARO

Álvaro Ortiz, el más experimentado de los cinco mexicanos, llegó a su antepenúltimo hoyo con -2 impactos, pero en el siguiente cometió doble bogey y cerró en par de campo para que firmar ronda 72 (+1) y en el sitio 103 del tablero.

José Cristóbal Islas terminó ronda con +2, mientras José Antonio Safa con +1 golpe.