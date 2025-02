Arturo García conquista el oro en Nacional de Remo en Máquina 2025

NAVEGA. García busca su lugar para Asunción 2025.

El guanajuatense de 20 años, José Arturo García Padrón, se coronó con un tiempo de 6:21 minutos, en el Campeonato Nacional de Remo en Máquina 2025, que se realizó este fin de semana en la Pista Olímpica de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe” de Cuemanco y que fungió como un control interno, en el que todos los competidores corrieron dos kilómetros.

Arturo García compartió el podio de honor con sus coequiperos del cuádruple, el guanajuatense Erick Muñoz, quien se quedó con la plata y el jalisciense David Mota, quien obtuvo el bronce. El equipo de cuádruple en el que también participa Santiago Valencia se prepara para enfrentar el Clasificatorio Continental a Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, que se realizará del 17 al 22 de marzo, en Asunción, Paraguay, luego de ganar su lugar en la preselección nacional, a principios de febrero.

RUMBO A PANAMERICANOS

“Estoy muy contento por el tiempo y el resultado que obtuve, feliz del trabajo que se está haciendo, me siento muy bien y con ganas de seguir mejorando, junto con mis compañeros, para obtener el primer lugar en el clasificatorio de Asunción”, compartió el remero.

DESDE LOS 16 AÑOS

Sobre sus inicios en esta disciplina, el ganador de tres medallas de oro y una de plata en los pasados Nacionales CONADE 2024, explicó:

“Al remo llegué por mera casualidad, porque no conocía nada del deporte, pero un día saliendo de la escuela pasé por el Parque Metropolitano, donde se practica esta disciplina, el entrenador me vio y me dijo que tenía las cualidades para practicarla, yo tenía 16 años y desde entonces empecé a remar. Al principio no me gustó mucho, pero empezó a haber competencia entre los compañeros y eso me motivó para superarlos, para superarme a mí mismo y para ser mejor, después tuve mi primera competencia y logré muy buenos resultados”.

EL MÁS ALTO

El medallista de bronce en el CANAMEX 2022, destaca entre sus compañeros por su estatura.

“Mi altura es una de las cualidades que me distingue en esta disciplina, mido 1.94 y creo que soy el más alto ahorita en México que practica el remo”, destacó García Padrón.

Respecto a lo que más le gusta de este deporte olímpico, puntualizó: “Del remo me gusta el trabajo en equipo, lo que se puede lograr para mantener un bote, lo complicado que es hacer que funcione bien una tripulación. Me gusta la perfección y para que un bote avance se necesita la perfección y me gusta buscar eso”.