Jake Knapp hace historia con 59 golpes en el inicio del Cognizant Classic

Jake Knapp implanta récord de campo en el PGA National Resort. El estadounidense no pudo defender su título en el Mexico Open at VidantaWorld. (@PGATOUR)

A Jake Knapp la vida le vuelve a sonreir. El domingo pasado el golfista no pudo defender su título en el Mexico Open at Vidanta y terminó en el puesto 25 de la tabla, pero este jueves el estadounidense firmó ronda de 59 golpes (-12) para hacer historia en el Cognizant Classic in The Palm Beach que se juega en el PGA National Resort en Florida.

Con su recorrido de 59 golpes Knapp logra récord de campo, después de una envidiable primera ronda libre de bogeys.

El estadounidense embocó 12 birdies y seis pares en PGA National Resort para comenzar su semana con el pie derecho. El puntaje que logró Jake en el número 15 por debajo de los 60 golpes en la historia del PGA Tour.

En su ronda Knapp embocó cinco birdies consecutivos, y agregó uno más en el noveno; mantuvo el acelerador a fondo con birdies en el 10, 11, 13, 14 y 15.

Necesitaba un birdie en el par 5 del 18 para marcar el número mágico del golf, pero casi tuvo la oportunidad de lograr uno mejor, al dejar un segundo tiro de 200 yardas a 19 pies. Hizo dos putts para un birdie de cierre para lograr el primer 59 en PGA National Resort en la historia del torneo.

El año pasado Knapp terminó en el cuarto sitio en el Cognizant Classic en su debut en el torneo, una semana después de ganar el Mexico Open en VidantaWorld para obtener su primer título del PGA Tour.

Ahora el estadounidense está en camino hacia otra victoria en el PGA Tour.