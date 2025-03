A Tiger Woods le va mal en su propia liga, la TGL

Tiger Woods no avanzó en su liga, pero se divirtió mucho. El ganador de 15 Majors aún no tiene fecha para retornar al PGA Tour. (@TGL)

Tiger Woods cerró su primera temporada en la TGL la noche del martes, con la derrota del Jupiter Links Golf Club ante el Atlanta Drive GC por 9-1.

Fue un final decepcionante para el equipo de Woods en el Jupiter Links, que terminó con 1-4 y no se clasificó a los playoffs en la liga que combina elementos de golf tradicional y de simulador.

“No pegamos muchos tiros buenos, pero nos divertimos”, dijo Woods sobre jugar en el Jupiter Links junto a Max Homa, Tom Kim y Kevin Kisner.

SIN FECHA PARA RETORNAR AL PGA TOUR

Actualmente, Woods no siente lo mismo sobre la práctica de golf estándar. Ha tocado lo mínimo un palo desde que falleció su madre Kultida Woods el mes pasado, y dijo no estar seguro de cuándo podría regresar a la acción del PGA Tour.

“Esta es la tercera vez que toco un palo desde que falleció mi madre. Mi corazón no está en la práctica en este momento. He tenido tantas otras cosas que hacer con el Tour. Una vez que me sienta un poco mejor, empezaré a mirar el calendario”, dijo Woods.

Desde el Open Championship del verano pasado Tiger no ha competido en el Tour; en septiembre se sometió a una cirugía de espalda y jugó el PNC Championship en diciembre (en carrito) junto a su hijo Charlie. Inicialmente planeaba jugar el Genesis Invitational, pero no compitió a la luz del fallecimiento de su madre. Woods jugó en el Seminole Pro-Member del lunes por segundo año consecutivo antes de jugar en el partido TGL del martes por la noche.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD EN THE PLAYERS

Este es el último año de exención de Woods para The Players, programado para la próxima semana y es poco probable que Tiger aparezca.

Woods también ofreció su visión general de TGL después de terminar la temporada regular, con los cuatro mejores equipos (Los Angeles Golf Club, The Bay Golf Club, Atlanta Drive GC y New York Golf Club) clasificando para los playoffs.

“Creo que... pudimos mostrar el juego desde una perspectiva diferente”, dijo Woods. “Todos en la actualidad, su capacidad de atención no es muy larga. Así que creo que lo que pudimos hacer con el reloj de tiro y el tiempo y el ritmo de juego, creo que es genial para el juego y es genial para el grupo demográfico más joven”, concluyó.