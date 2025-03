Gaby López, a un golpe de las punteras en el Blue Bay LPGA

Gaby López comparte el cuarto sitio tras su primer recorrido. La mexicana solo necesita constancia para aspirar a su cuarto título LPGA. (Foto especial)

Gaby López ha tenido un inicio prometedor en la primera ronda del Blue Bay LPGA que se juega en Isla Hainan, China, donde la mexicana comparte el cuarto sitio, después de firmar ronda de 69 golpes (-3).

En un primer recorrido muy competitivo, tres jugadoras también compartieron el primer sitio: la japonesa Ayaka Furue, la sudcoreana A Lim Kim y la estadounidense Auston Kim, todas con 68 strokes (-4).

El grupo donde se colocó Gaby López solo está a un golpe de distancia del trío de punteras, cuando apenas se han recorrido los primeros 18 hoyos del tercer torneo de la temporada que el LPGA Tour hace por territorio asiático.

Gaby se repuso de dos bogeys que cometió al inicio de su ronda en los hoyos 10 y 12 para continuar con birdies en el 14, 15, 3, 8 y 9, que la llevaron a firmar -3 impactos.

La mexicana llegó a Isla Hainan con buenas sensaciones después de ser la Jugadora de la Semana al saltar 18 puntos en el Rolex Women’s World Golf Rankings, tras su empate al cuarto lugar en el HSBC Women’s World Championship en Singapur, pasando del puesto 77 al 59 del mundo.

BUEN EQUIPO DE TRABAJO

“Me siento mucho mejor que el año pasado en esta época del año. Estoy muy feliz con el equipo del que me he rodeado”, dijo López en la página web del LPGA Tour. “He hecho un par de cambios y siento que la gente que me rodea es tan profesional como yo y me han ayudado mucho a aumentar mi confianza y a mejorar mis habilidades”.

A sus 31 años, López tiene 27 resultados entre los 10 primeros en su carrera, incluidas tres victorias, la primera fue en el Blue Bay LPGA en 2018.

Su juego definitivamente está de moda y su éxito de la semana pasada podría ser el momento decisivo que la impulse al círculo de ganadoras esta semana en el campo de golf Jian Lake Blue Bay en la isla de Hainan, China.

Desde que ganó en 2018, esta es la segunda vez que juega en el Blue Bay LPGA, y dijo que ha sido una golfista diferente desde que se convirtió en ganadora por primera vez del Rolex.

GABY, MÁS MADURA

“Siempre es agradable llegar a un lugar donde tienes grandes recuerdos y tu cerebro está cambiando para esa ventana”, dijo López. “Estoy muy feliz. Muy diferente a cuando gané en 2018. He madurado mucho. He estado aprendiendo mucho sobre mí misma y sigo aprendiendo. “Es emocionante ver el progreso que he logrado”.

López se convirtió en miembro del LPGA Tour en 2016 y en definitiva está avanzando en la dirección correcta, y podría ser solo cuestión de tiempo el lograr su cuarto título del LPGA Tour.

LA FAVORITA

A Lim Kim, quien está en el trío de líderes se encuentra en la cima de la clasificación de Race to the CME Globe y Rolex Player of the Year. Ganó en el Hilton Grand Vacations Tournament of Champions torneo de apertura de la temporada y terminó sexta en el Honda LPGA Thailand y un empate en el séptimo lugar la semana pasada en el torneo en Singapur. Se espera que Kim amplíe la brecha esta semana.