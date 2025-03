Luis Gerardo Garza hace un albatros en el Astara Chile Classic

Luis Gerardo Garza se sorprendió por la jugada que hizo en el hoyo 3, un par 5. El golfista mexicano libra su primer corte en el Korn Ferry Tour. (Foto especial)

El mexicano Luis Gerardo Garza, debutante en el Korn Ferry Tour, aseguró su lugar para jugar el fin de semana en el Astara Chile Classic, tras una entretenida segunda ronda en la que anotó un albatros y entregó ronda de 70 (-1) para un acumulado de 138 (-4), que lo tienen en el Top 25 de la competencia.

Fue una segunda ronda de altibajos para el jugador leonés de 27 años, a la que él mismo catalogó como “una montaña rusa”. Su ronda que incluyó un “-2” en un hoyo par-5 para apuntarse un albatros (también conocido como doble eagle), además de tres birdies y cinco bogeys, que le permitieron librar cómodamente el corte en el sexto evento de la temporada 2025 del Korn Ferry Tour.

“Fue un día largo, con un comienzo que no hubiese querido, un poco movido”, dijo Garza, quien salió al campo del Prince of Wales Country Club por el hoyo 10.

Con cinco bogeys y solo un birdie en sus primeros 11 hoyos, Garza estaba +4 para la ronda y las cosas no pintaban bien. Fue entonces cuando llegó el afortunado segundo tiro en el hoyo 3, un par-5 de 551 yardas. Había pegado driver desde el tee, fallando un poquito al rough de la izquierda para quedar debajo de un árbol. Desde ahí utilizó el híbrido 5 desde 256 yardas, buscando el frente del green, y ejecutó un gran tiro que fue derecho a la bandera.

La distancia le impidió ver la suerte de su golpe, pero al llegar al green, tras una intensa búsqueda por sus alrededores, su caddie se asomó al hoyo y encontró la pelota.

SE QUEDÓ SORPRENDIDO

“Me agarró como con la mente en blanco. Nunca pensaría en hacer dos golpes en un par-5, es algo muy raro, pero fue increíble, algo que se dio justo en el momento perfecto. Fue un poco difícil entre la emoción porque también tenía que terminar la ronda porque quedaba hoyos por delante y en un campo como este tienes que mantener la concentración. Creo que todavía no me entra en la cabeza lo que pasó, pero estoy muy contento de ello”, comentó sobre un golpe que le dio un giro a su ronda.

El golfista leonés muestra su logró de la segunda ronda. El jugador de 27 años está en modo sorpresa. (Foto espe)

“Lo que me llevó hoy es mi paciencia y tratar de hacer lo mejor que pueda, no importa cuál sea el score o lo que vaya pasando. Creo que el regalito que me dieron en el hoyo 3, fue un premio a mi actitud y al trabajo que he hecho los últimos meses. Estoy muy agradecido con eso”, reflexionó.

Con estatus condicional en el Korn Ferry Tour esta temporada, Garza estuvo entre los últimos en entrar el field de esta semana. Sabiendo que se trata de una de pocas oportunidades que tendrá en vista de su estatus, superar el corte es un gran paso.

APROVECHAR CADA OPORTUNIDAD AL MÁXIMO

“Creo que todas las semanas son importantes. Esta es un poquito diferente porque soy condicional y no sé cuántas oportunidades voy a tener. Lo importante es aprovechar las oportunidades que tenga y esta semana es un buen paso, superar el corte y avanzar en la dirección correcta”, concluyó este graduado de la Universidad de Arkansas que el viernes pasado ganó el Chapultepec Championship del Tour Mexicano para su segunda victoria como profesional.

La temporada pasada Garza jugó en el PGA Tour Américas. Cerrar en Chile con un buen resultado le daría un impulso importante en el ranking de prioridad del Korn Ferry Tour y podría variar significativamente su calendario para el resto del año.

De los seis competidores mexicanos en el Astara Chile Classic, cinco, incluido Luis Gerardo Garza, libraron el corte. Ellos son Roberto Díaz (70), Raúl Pereda (71) y Álvaro Ortiz (71) con acumulado de -3 golpes cada uno y Emilio González (70) con -2 impactos.