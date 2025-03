Clásico en CONCACAF y obligación en Nations League

CLÁSICO NACIONAL. Ambos equipos tendrán otra oportunidad.

Con la atención futbolera centrada en el Clásico Nacional entre América y Guadalajara, hay que pensar seriamente en la posibilidad de que las Águilas sean eliminadas de CONCACAF, una situación que hace siete días era completamente impensable y que sería un fracaso mayúsculo.

No es tan difícil que eso ocurra, y menos después de dos partidos, 180 minutos, entre el torneo internacional y la liga, en donde América no ha podido meterle ni un solo gol a Chivas, incluso contra 10, y ahora lo que necesita es por lo menos uno.

CLARAMENTE SE BENEFICIÓ AL INTER MIAMI

Para cualquiera de los dos será un fracaso quedar eliminado tan temprano en el torneo, apenas en octavos de final, pero así se decidió la llave, un sorteo en donde claramente se benefició al Inter Miami, por cierto. La diferencia es que, si pierdan las Chivas, sería un fracaso esperado, y como todo lo que ocurre con el “Rebaño”, sería justificado y solapado. Del terrible manejo que ha tenido su directiva en los últimos meses ya se habló con la destitución de Óscar García. El escándalo vendría si fueran las Águilas quienes quedaran eliminados, al ser el actual tricampeón, segundo de la liga, y todavía, a pesar de ir con el marcador en contra, los considerados favoritos en la serie.

No sería el primer fracaso de Jardine, pero sí el segundo en CONCACAF, y aunque el brasileño tiene crédito más que de sobra, no dejaría de ser un golpe durísimo, y más por el tema de la internacionalización y el Mundial de Clubes, que hasta ahora se les ha negado.

¿ÁGUILAS CON VENTAJA?

América tiene todo para avanzar, y personalmente creo que lo hará, sin embargo, ya no son tan favoritos como hace apenas cinco días, Guadalajara ha mostrado tener armas, si bien no para vencerlos, si para contenerlos, y eso, aunque sea tan sólo un gol de diferencia, sería suficiente. Además, las Chivas tienen de ventaja el gol de visitante, ya que este es el único torneo donde sigue como primer criterio de desempate.

Con todo y esto creo que América avanzará. Es mejor equipo y ha sido mejor los dos partidos, pero ha fallado en la definición y el “Tala” Rangel ha tenido muy buenas actuaciones.

EL TRI VS CANADÁ

Esta semana también tendremos la selección para la Nations League contra Canadá y luego una probable final. Además de la importancia de este torneo, el cual México no ha podido ganar y debe ya de hacerlo, esta lista también será un gran adelanto de lo que veremos el próximo año ya en el Mundial.

En verano, con el Mundial de Clubes, quizás Aguirre no podrá convocar a todos los que le gustaría, entre los clubes calificados y los probables refuerzos, así que esta fecha FIFA veremos a quienes se perfilan desde ya para estar en el Mundial del próximo año, claro está, sin tomar en cuenta posibles lesiones.

LA DELANTERA, TEMA IMPORTANTE

Me llama la atención la portería y el llamado o no a Guillermo Ochoa, quien ya no está para titular, pero su experiencia todavía podría ayudar al grupo.

El otro tema importante está en la delantera, con los convocados primero, y posteriormente con quien sea titular o tenga más minutos.

La euforia por Santiago Giménez sigue con todo, pero Raúl Jiménez se mantiene en un nivel altísimo y Henry sabe llevar la responsabilidad de la selección totalmente, así que será una gran prueba para Aguirre y su cuerpo técnico.

Por el sector de la izquierda está la duda entre Quiñones o el “Chino” Huerta, los dos con buena temporada en el extranjero.

Lo que hay que rescatar es que la competencia por los puestos parece que ha mejorado mucho, y ya tenemos más opciones a diferencia de los últimos años, previo y posterior a Qatar.

TROFEO DE LA NATIONS LEAGUE, UNA OBLIGACIÓN

Insisto en que México saldrá como favorito ante Canadá, por el momento de sus jugadores, pero de ninguna manera pienso que la crisis del tricolor ha terminado, por lo que, levantar por primera vez el trofeo de la Nations League debe ser una obligación.