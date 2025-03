Scottie Scheffler presenta el menú para la Cena de Campeones del Masters

Scottie Scheffler ha vestido dos veces la chaqueta verde. El abril próximo el golfista texano tendrá en la mira continuar su legado. (Foto esoecial)

Scottie Scheffler, campeón defensor del Masters de Augusta, ya dio a conocer el menú que se dará en la Cena de Campeones del primer Major de la temporada a jugarse del 10 al 13 de abril en el Augusta National Golf Club.

El aperitivo de la cena del Masters Club de este año, programada para el 8 de abril, incluirá hamburguesas con queso estilo Scottie y camarones Firecracker, ambos incluidos en el menú de la primera Cena de Campeones de Scheffler.

HABRÁ ALBÓNDIGAS Y RAVIOLES

Esta vez el texano añadió “Bocadillos de albóndigas y raviolis de Papa Scheff”, un guiño al plato que estaba preparando y que provocó la lesión en la mano que retrasó su inicio hasta 2025. “Papa Scheff” es el apodo que sus nietos le han puesto a Scott, el padre de Scottie.

Scottie dijo que las albóndigas de su padre “eran las mejores de su infancia”. Dijo que los raviolis eran “un buen detalle” para el menú.

Era el mismo plato que preparaba cuando se lesionó la mano preparando la cena de Navidad el pasado diciembre.

AHORA SE SABE PORQUE SE CORTÓ LA MANO

“Cuando haces raviolis, queríamos hacerlos desde cero, así que hay que estirar y cortar la masa, pero estábamos en una casa de alquiler, así que no teníamos las herramientas adecuadas y lo único que había era una copa de vino que encontramos”, explicó Scheffler a su regreso al AT&T Pebble Beach Pro-Am de este año.

“Tenía la mano encima y se rompió. Por cierto, solo he oído historias de terror sobre copas de vino desde que esto pasó, así que tengan cuidado. Incluso si son como yo y no beben vino, hay que tener mucho cuidado con las copas de vino. Sí, se rompió y el tallo me dio en la mano”, recomendó Scheffler sobre su incidente de diciembre pasado.

Scottie también reemplazó la sopa de tortilla que se sirvió en 2023 por un chili al estilo Texas. La sopa de tortilla fue noticia cuando el campeón de 1973, Tommy Aaron, la describió como “picante como el demonio” y el ganador de 1979, Fuzzy Zoeller, dijo: “Casi me dan arcadas”.

El tres veces campeón, Nick Faldo, dijo que solo podía tolerar una cucharada, mientras que el ganador de 1988, Sandy Lyle, comentó que necesitaba frotarse la frente porque le hacía sudar.

El menú para la Cena de Campeones. No cabe duda que Scottie tiene buen gusto. (@TheMasters)

TOQUE PICANTE

Sin embargo, los asistentes de este año deberán tener cuidado, ya que el menú indica que se incluirán chiles jalapeños.

“Mi entrenador (Randy Smith) hace el mejor chili... así que creo que están intentando usar su receta como inspiración”, dijo Scheffler en la conferencia telefónica del campeón defensor el miércoles.

UNA DELICIA

Como plato principal, los asistentes podrán elegir nuevamente entre chuletón o gallineta nórdica ennegrecida. Los macarrones con queso, el maíz cremoso con jalapeño y las coles de Bruselas regresan este año, y las papas fritas se sustituyen por batatas asadas con chipotle y lima.

“Es mi comida favorita; no ha cambiado mucho, pero hay un toque, diría yo, más nostálgico”, dijo Scheffler. Las albóndigas de mi papá eran la opción predilecta. Creo que hay un plato de albóndigas con raviolis que siempre fue mi favorito de niño. Mi papá siempre comía albóndigas. Así que creo que será uno de los aperitivos”.