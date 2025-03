Luis Gerardo Garza sigue en gran momento, lidera la VII Copa Prissa

Luis Gerardo Garza en el Club Campestre de Puebla. El guanajuatense es otro de los mexicanos que apunta alto en el golf. (GPM)

Luis Gerardo Garza mantiene su buen nivel de golf, este jueves firmó ronda de 62 golpes (-10) para apoderarse en solitario de la cima de la VII Copa Prissa, en la octava fecha de la temporada de la Gira Profesional Mexicana que se juega en el Club Campestre de Puebla.

El guanajuatense Garza ganó la séptima etapa de la GPM, el torneo Chapultepec Championship que se celebró en el Club de Golf Chapultepec el mes pasado.

Con este destacado recorrido, Garza demuestra, una vez más, su excelente forma y confianza en el campo, y se perfila como uno de los favoritos para alzarse con el título de este prestigioso torneo.

Su gran momento lo catapultó al Korn Ferry Tour, lo que le abre nuevas puertas en su carrera profesional. Este buen momento refleja el sólido nivel de juego que atraviesa y su creciente determinación de mantenerse entre los mejores.

“Estoy muy contento. Siento que estoy encontrando mi juego y todo gracias a que he aprendido a ser paciente. He comprendido que no siempre se trata de forzar las cosas, sino de esperar el momento adecuado”, comentó el líder del torneo.

Para Garza la VII Copa Prissa es uno de sus eventos favoritos de la temporada. “Este es mi torneo favorito en todo el año. Toda la organización hace un trabajo increíble, lo que hace que me sienta como en casa. Estoy muy agradecido de poder competir aquí”.

CHRIS NIDO TAMBIÉN SORPRENDE

Chris Nido está sorprendiendo en Puebla. El puertorriqueño es la revelación de la GPM. (Jorge Reyes)

En el segundo sitio se colocó el puertorriqueño Chris Nido, una de las grandes revelaciones del torneo, quien registró ronda de 64 impactos (-8). Nido, viene de un tercer sitio en el Chapultepec Championship, en el que participó con un sponsor exemption.

“Fue un estupendo inicio. Me sentí muy enfocado en mi estrategia desde el principio. Tuve bastantes oportunidades para birdies y logré aprovecharlas al máximo”, comentó Nido.

La tercera posición la compartieron cinco jugadores, entre ellos los locales Isidro Benítez y Jorge Villar, más el chileno Benjamín Saiz y el estadounidense Michael Herrera y el también mexicano José Dibildox, todos con ronda de 67 golpes (-5).

Como el mejor amateur de los siete que participan en el torneo, es el poblano Gerardo Ruiz de la Concha, en el sitio 12 con 69 (-3).

El cuarto veces ganador en el PGA Tour Notah Begay III, está el sitio 29 con score de 72, par de campo.

La Copa Prissa reparte una bolsa total de un millón 800 mil pesos y otorga puntos para el Official World Golf Ranking (OWGR).