Novak Djokovic respalda algunas mejoras en el tenis

Novak Djokovic aclara acusaciones de PTPA. El serbio cree que algunas expresiones de la demanda eran bastante fuertes. (Alamy Stock Photo)

El serbio Novak Djokovic reconoció que no está de total acuerdo con todo lo expresado en la denuncia de la Asociación de Jugadores Profesionales del Tenis (PTPA) contra los cuatro organismos más importantes del tenis (ATP, WTA, ITF e ITIA), pero subrayó que siempre ha luchado por mejoras para los tenistas.

Este sindicato, fundado precisamente por Djokovic en 2019, publicó un comunicado el martes en el que sostenía que los organismos que han dirigido el tenis en las últimas décadas “abusan, silencian y explotan sistemáticamente a los jugadores para obtener ganancias personales mediante el control monopolístico”.

La PTPA acusaba a esos organismos del tenis de “operar como un cártel”, presentó las demandas “en nombre de toda la comunidad de jugadores” y aseguraba tener “el respaldo de la mayoría de los 250 mejores jugadores masculinos y femeninos, incluyendo la mayoría de los top 20”.

Djokovic dijo en una rueda de prensa en el Miami Open y explicó su postura ante esta denuncia que ha causado un terremoto en el mundo del tenis.

“Para ser sincero, hay cosas con las que estoy de acuerdo en la demanda y hay otras con las que no estoy de acuerdo. Quizá algunas expresiones eran bastante fuertes. Pero supongo que el equipo legal sabe lo que está haciendo y el tipo de terminología que se supone que tienen que usar para que tenga el efecto adecuado”, explicó.

No, a la división del deporte

“Nunca he respaldado la división en nuestro deporte, pero siempre he luchado por una mejor representación, influencia y posicionamiento de los jugadores globalmente en nuestro deporte, que creo que todavía no está donde debería estar y donde la mayoría de los jugadores piensa que debería estar. No solo en cuanto a dinero de premios sino también en los otros puntos que fueron reflejados en el documento”, afirmó.

Número 5 del mundo, Djokovic debutará este viernes en segunda ronda del Miami Open frente al australiano Rinky Hijikata (n.86).