HONOR El regreso espectacular de Raúl Jiménez, que se convirtió en la bujía del Tri. (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Tomemos el triunfo de México en la Nations League como lo que es, el primer trofeo de nuestro país en el torneo que se ha convertido en el más importante del área, luego de que las selecciones lo hayan preferido por encima de la Copa Oro al mandar a sus mejores equipos a este “Final Four” y no al torneo de verano.

Quizás este año se repita esa historia, ya que, debido al Mundial de Clubes, las selecciones podrían tener ausencias importantes, así que la Nations League se ha vuelto al torneo más prestigioso y donde los entrenadores pueden probar sus mejores armas.

Así, hay que darle el valor justo a esta victoria, sin quitarle méritos por el nombre de los rivales, cosa que le encanta hacer a mucha gente que vive de ver el lado negativo de todo, y también sin decir que somos los mejores del mundo, o que se han terminado los problemas de la selección. No, no creo que hayamos superado la crisis, pero sí que por fin vamos en camino de hacerlo.

EL NIVEL INDIVIDUAL DE LOS JUGADORES

Varias cosas a destacar, pero primero hablemos del nivel individual de los jugadores, sobre todo, los que militan en Europa, y en específico, de Johan Vázquez, Edson Álvarez y Raúl Jiménez. La columna vertebral del equipo pasa por un gran momento en sus equipos donde son titulares regulares y eso con la selección se nota.

Lo de Raúl Jiménez es para destacar y aplaudir después de todo lo que ha pasado y de lo que se ha recuperado. Va más allá de los goles, se nota su calidad de inmediato y la confianza le ha regresado al grado de convertirse en el líder del equipo. Y pensar que hace unos meses algunos descerebrados mala leche se burlaban de sus problemas físicos y cuestionaban su regreso al máximo nivel. Esa campaña en redes sociales fue detestable siempre y hoy Raúl los ha hecho quedar como unos frustrados bots.

LA ESTRATEGIA DE AGUIRRE

Otro tema a destacar es la decisión de Javier Aguirre de jugar con dos puntas, con la movilidad de Raúl y Santi a la hora de buscar balones y siempre con uno en lo más alto del ataque mientras el otro colabora en la construcción de la jugada.

Esa decisión, que parecía arriesgada pero que muchos pedíamos le trajo muy buenos resultados al “Vasco”.

EL TROFEO, UNA OBLIGACIÓN

El triunfo va más allá del trofeo, si, quizás lo menos importante es proclamarse campeón en este torneo, pero México tiene que ganar estos trofeos siempre, y llevaba varios años sin conseguirlo, por lo que traerlo a nuestro país era una obligación.

Hoy México se ve diferente al del año pasado y mucho mejor que en ese nefasto periodo del 2021 al 2024, pero todavía está lejos de su mejor momento. La buena noticia es que por fin se ve luz rumbo al Mundial del próximo año.

LLAMA LA ATENCIÓN EL SILENCIO DE LA FMF

En otro tema, la decisión de FIFA de sacar del Mundial de Clubes al León ha dejado un detalle muy importante que me gustaría tocarlo, y es el silencio de la Federación Mexicana de Futbol al respecto. No ha habido ningún pronunciamiento del organismo luego de un acto que afecta a uno de sus agremiados. Me llama muchísimo la atención.