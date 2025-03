Carlos Ortiz, único mexicano con boleto seguro al The Open

Calos Ortiz durante su última ronda en Macau. El mexicano está jugando a buen nivel en la temporada 2025. (´Paul Lukakus/Asian Tour)

Jugar en LIV Golf tiene su prestigio, pero al ser aún la gira rebelde del PGA Tour, sus jugadores tienen pocas oportunidades para competir en un torneo Major y quienes lo consiguen es a través de una invitación de los torneos grandes, o de una calificación, como la obtuvo el mexicano Carlos Ortiz tras su victoria en el International Series Macau, en China, el pasado 23 de marzo.

Ortiz, un golfista profesional que llegó al PGA Tour en 2015 y se convirtió en jugador LIV Golf en 2022, competirá en The Open, el prestigioso torneo británico, a desarrollarse en Royal Portrush Golf Club del 17 al 20 de julio.

El tapatío de 33 años tendrá la oportunidad de competir por segunda vez en The Open, después del 2021 cuando lo hizo como aún jugador del PGA Tour y no logró pasar el corte.

La última vez que el egresado de la Universidad de North Texas jugó un Major fue en 2023, pero no logró pasar el corte en el US Open.

De momento, Ortiz es el único mexicano que tiene asegurado su boleto para el cuarto y último Major de la temporada PGA Tour 2025.

Ancer y De la Fuente presentes en 2024

Hace un año estuvieron como representantes de México Santiago De la Fuente como amateur por haber sido el Campeón del torneo Latin American Amateur Championship (LAAC) 2024 y Abraham Ancer (jugador LIV Golf) al haberse ganado un pase en un torneo clasificatorio del mismo Major.

Para Carlos Ortiz el próximo The Open es una excelente oportunidad para poder superar el corte y también de reencontrarse con sus excompañeros PGA Tour, a quienes enfrentó en los cuatro Majors de la temporada 2021. Fue la única vez que el tapatío jugó los cuatro grandes, siendo su mejor resultado en el PGA Championship con un T55. En el Masters, US Open y The Open no libró el corte.

Carlos Ortiz solo ganó un torneo en el PGA Tour, fue en el Houston Open 2020 y esos le dio oportunidad de jugar los cuatro grandes a la siguiente temporada, el jalisciense también ha representado a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (año 2021) en el que terminó en el T42 y en los de París 2024, en el T26.

Su primer triunfo LIV Golf

Como jugador LIV golf, Carlos Ortiz conquistó su primera victoria individual el 9 de julio de 2024 en la parada de LIV Golf Houston.

El año pasado el mexicano también triunfó en el International Series Omán, su primer éxito en un torneo del Asian Tour que sucedió el 25 de febrero.

En la temporada 2025 LIV Golf, Carlos Ortiz terminó empatado al segundo sitio junto su connacional Abraham Ancer en LIV Golf Adelaide, en el segundo torneo de la temporada, después pasó por LIV Gof Hong Kong, donde no le fue muy bien hasta su triunfo en el International Series Macau.

La próxima competencia de Ortiz será en LIV Golf Miami que se jugará del 4 al 6 de abril en el Trump National Doral y de ahí saltará a la CDMX con LIV Golf Mexico City del 25 al 27 de abril en el Club de Golf Chapultepec.