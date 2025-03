Carlos Hank buscará el podio en el Global Champions Tour Gran Premio de México 2025

RETO. • El jinete mexicano, líder del ranking mundial Sub-25 de la FEI, se encuentra listo para superar el cuarto lugar de la edición anterior en el evento ecuestre de mayor prestigio internacional.

El jinete mexicano Carlos Hank Guerreiro, especialista en salto ecuestre y actual líder del ranking mundial Sub-25 de la Federación Ecuestre Internacional (FEI), se prepara para participar en el Global Champions Tour Gran Premio de México 2025, el circuito ecuestre más importante del mundo.

COMPETENCIA CINCO ESTRELLAS

La competencia catalogada de cinco estrellas cuenta con un desafiante recorrido de obstáculos de 1.60 metros de altura y se llevará este 30 de marzo en el Campo Militar Marte, donde el atleta buscará ubicarse entre los tres primeros lugares tras quedarse a un paso del podio en la edición anterior montando a H5 Porthos Maestro WH Z.

“El año pasado estuve muy cerca del podio, lo que me dejó grandes aprendizajes. Fue la primera vez que pasé a un desempate en el Gran Premio del Global Champions Tour en México. Tenía muchas ganas de ganar y tal vez me apresuré demasiado, pero definitivamente este año estoy más decidido a salir victorioso”, expresó Hank Guerreiro.

El joven atleta, quien lidera la clasificación mundial Sub-25 con un total de 1,783 puntos, destacó la importancia de competir en su país y representar a México en un evento de esta magnitud.

“Trato de utilizar la presión a mi favor, la energía y el apoyo del público mexicano me impulsan a dar mi mejor esfuerzo en la pista”, aseguró.

Sobre la competencia, el jinete enfatizó que el nivel es sumamente alto, pues los mejores binomios del mundo se darán cita en este evento.

“DAR LO MEJOR JUNTO A MI CABALLO”

“Todos los participantes representan un reto, ya que este es un deporte en el que cualquier competidor puede tener un gran desempeño y llevarse la victoria. No me enfoco en un rival en particular, sino en hacer mi trabajo y dar lo mejor junto a mi caballo”, agregó.

Hank Guerreiro, reconocido por su estilo de monta tranquilo y balanceado, tiene un vínculo especial con el Campo Militar Marte, al haber crecido cerca de este icónico recinto ecuestre.

“Este concurso es muy significativo para mí, desde pequeño he competido aquí y tuve mi primera victoria importante en una prueba de ranking a los 15 años. Siempre he soñado con ganar el Gran Premio de cinco estrellas en este escenario”, afirmó.

BINOMIOS ESPECIALIZADOS

Para esta edición, el jinete mexicano competirá con sus caballos H5 Porthos Maestro WH Z y H5 Shaq Attack, con quienes ha desarrollado una conexión especial.

“El vínculo con el caballo es único, pues se construye con horas de trabajo y dedicación. Es una relación basada en la confianza, ya que, al final del día, son mis compañeros y juntos enfrentamos cada reto en la pista”, concluyó.