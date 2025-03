Clavadistas nacionales no competirán por México en la Diving World Cup 2025 en Guadalajara

Rommel Pacheco y María José hacen equipo, pero… Ambos dirigentes del COM y la Conade tienen una papa caliente en las manos a días de iniciar la Diving World Cup en Guadalajara. (Foto especial)

En el primero de tres eventos Diving World Cup 2025 que avala World Aquatics se realizará en la ciudad de Guadalajara del 3 a l 6 de abril, en el que participarán 12 clavadistas nacionales que no podrán representar a México y competirán como neutrales porque World Aquatics desconoció desde 2022 a la Federación Mexicana de Natación que dirige Kiril Todorov y después de que el Comité Estabilizador (desde el 2022) que le fue encargado a María José Alcalá no pudo reorganizar a tiempo una nueva FMN, pese a que lo prometió.

Fue precisamente María José Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano (COM) la principal promotora de traer la Diving World Cup 2025 a México por su relación con el dirigente de World Aquatics

World Aquatics pone sus reglas

En ese escenario, World Aquatics que presidie Husain Al-Musallan (investigado por FBI) pone sus reglas y determina que los clavadistas mexicanos solo podrán competir como neutrales sin derecho a utilizar la bandera de México en el desfile inaugural, tampoco en el pódium y mucho menos portar el uniforme oficial o escuchar el Himno Nacional en caso de ganar una medalla de oro.

Esta será la primera vez en la historia de la natación internacional, que un país sede de una Copa Mundial no pueda utilizar su nombre, bandera, uniforme, ni himno de manera oficial.

Lamentable que pase en México

Lo anterior es una situación realmente lamentable, que siendo México el país sede de un evento internacional de clavados participen los competidores de casa como neutrales, además de que el gobierno de Jalisco se haya prestado para organizar el evento en esas condiciones y haber pagado entre 10 y 15 millones de pesos en gastos de organización.

A su vez, la Conade que dirige Rommel Pacheco también pagó millones de pesos por los derechos del evento a World Aquatics vía el Comité Olímpico Mexicano, y todo para que la selección nacional salga como neutral. ¡Absurdo!

En la lista de competidores para la Diving World Cup 2025 los 12 mexicanos aparecen con la abreviatura NAC y el logo de la World Aquatics en lugar de la bandera mexicana.

Ellos son Osmar Olvera, Gabriela Agúndez, Kevin Berlín, Juan Manuel Celaya, Suri Cueva, Mia Zazil Cueva, Lia Cueva, Alejandra Estudillo, Emilio Treviño, David Vázquez, Randal Willars y Kenny Zamudio.

¿Quienes no respetan las leyes mexicanas?

Tanto María José Alcalá como presidenta del COM y Rommel Pacheco como dirigente de la Conade, acordaron traer a México la Diving World Cup 2025 para mostrar que trabajan de la mano, pero ante el mundo de los deportes acuáticos evidenciarán que alguien no respeta las leyes mexicanas y están lejos de ponerse de acuerdo para poner fin a este tema.

Además, el Comité Estabilizador no es reconocido como un ente rector de la natación en México por la Ley Nacional del Deporte y carece de facultades legales para autorizar marcas, presupuestos y las finanzas de los eventos deportivos realizados en el país.

Motivo por el cual Kiril Todorov no ha renunciado a la Federación Mexicana de Natación (FMN) porque cuenta con el respaldo jurídico de las Asociaciones Estatales de Natación que la integran, pese al desconocimiento de World Aquatics.

WA desconoce a Kiril Todorov

Kiril Todorov fue desconocido como presidente de la FMN y suspendido por dos años por la Unidad de Integridad de World Aquatics (WA) a partir del 29 de octubre de 2024.

Posterior a la suspensión, Todorov se reunió con Rommel Pacheco, para explicar ‘la verdad de los hechos’ sobre las acusaciones de irregularidades financieras y administrativas que lo han llevado a un proceso legal. Además de las faltas estatutarias y normativas que motivaron desconocimiento por parte de World Aquatics en 2022, pero no tuvo respuesta.

Desde principios de 2022, los deportes acuáticos en México han estado bajo la supervisión del Comité de Estabilizador que se encargó del proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y fue el que también se encargó de integrar a la selección de clavados que competirá en Guadalajara.

Rommel compitió en 2016 como neutral

Rommel Pacheco festejó así su victoria en Río de Janeiro 2016. ¿El actual dirigente de la Conade sugerirá algo similar en la Diving World Cup en Guadalajara? (Foto especial)

En la Copa Mundial de Clavados 2016 que se realizó en Río de Janeiro, Rommel Pacheco ganó medalla de oro en la prueba de trampolín 3 metros, pero la entonces conocida como Federación Internacional de Natación (FINA), hoy World Aquatics, no le permitió portar ningún tipo de uniforme que utilizara los colores de México.

Esa vez, Rommel subió al podio a recibir su medalla de oro portando una playera de Popeye, personaje de una caricatura, además de que entonó el himno mexicano a capela, mientras que en el recinto se escuchaba la música de la FINA.

Aquella ocasión la FINA sancionó a México porque la Federación Mexicana de Natación (FMN) no pagó una multa de cinco millones de dólares tras desistir de organizar el Campeonato Mundial de Natación de 2017 en Guadalajara.

¿Quién dará la cara por las galimatías?

Hasta este momento el gobierno de estado de Jalisco no ha dado un argumento del por qué aceptó organizar la Diving World Cup 2025 en las condiciones descritas, tampoco lo ha hecho la presidenta del COM María José Alcalá, ni Rommel Pacheco, quien llegó a la dirigencia del COM bajo la bandera de transparencia en todo.

En tanto los millones de pesos ya se derrocharon antes de que la Diving World Cup 2025 empiece el próximo 3 de abril con la participación de 120 clavadistas de 23 países.