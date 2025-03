Helmut Marko remata la humillación a Liam Lawson en Red Bull

Helmut Marko y Liam Lawson El asesor de Red Bull reconoció el error de haber elegido a Lawson

El asesor de Red Bull Racing, Helmut Marko, no tuvo reparos en reconocer que la elección de Liam Lawson para sustituir a Sergio Checo Pérez no cumplió con las expectativas del equipo, especialmente en lo que respecta a la presión que el piloto neozelandés no logró manejar desde el inicio de la temporada de F1, que ahora tendrá como compañero de Max Verstappen a Yuki Tsunoda.

¿Qué dijo Helmut Marko sobre Lawson?

Marko fue tajante y calificó la decisión de haber sido un error, subrayando que las expectativas que se tenían de Lawson fueron demasiado altas y el joven piloto no logró responder de la manera esperada.

Marko expuso que Lawson tuvo dificultades desde el principio, particularmente en el Gran Premio de Australia, donde sufrió un fallo en el turbo durante la tercera sesión de entrenamientos, lo que le impidió completar las vueltas necesarias para estar completamente listo.

Este contratiempo, según el asesor de Red Bull, se sumó a su falta de consistencia en las siguientes competiciones. El piloto terminó las sesiones de Australia en posiciones poco destacadas y no culminó la carrera tras un accidente. En el Gran Premio de China, las cosas no mejoraron, ya que terminó en posiciones bajas en ambas sesiones, lo que dejó claro que Lawson no estaba a la altura de lo que Red Bull necesitaba.

Helmut Marko tunde a Lawson

En declaraciones para OE24, Marko no dudó en recalcar que, en términos de rendimiento, lo que Lawson aportó fue insuficiente.

“Necesitamos un segundo piloto fuerte, aunque solo sea por cuestiones tácticas de equipo”, afirmó. La presión sobre el piloto fue tal que se comparó su situación con la de un boxeador derribado, para quien es muy difícil levantarse después de un golpe tan fuerte.

Tsunoda toma el asiento de Lawson en F1

Ante la falta de resultados de Lawson, Red Bull decidió hacer un cambio en su alineación de pilotos. El japonés Yuki Tsunoda, quien había sido previamente considerado debido a su inconsistencia, será el encargado de tomar el asiento de Lawson en el Gran Premio de Japón.

Marko explicó que la elección de Lawson, a pesar de las dudas con Tsunoda, fue tomada por unanimidad en su momento, pero que, bajo la creciente presión, el neozelandés no pudo cumplir con los estándares que el equipo esperaba.

En cuanto a Tsunoda, Red Bull espera que este nuevo comienzo le permita demostrar su potencial. Aunque Marko reconoció las fallas de Tsunoda en el pasado, considera que la oportunidad de asumir la presión de ser el compañero de Max Verstappen será clave para su desarrollo. Con el Gran Premio de Japón a la vuelta de la esquina, Tsunoda tiene la oportunidad de dar un paso al frente y responder a las expectativas del equipo.

El futuro de Lawson con Red Bull

Para Lawson, el camino no ha sido fácil, pero su paso por Red Bull no marca el final de su carrera en la Fórmula 1. Marko aseguró que, aunque los resultados no fueron los esperados, la experiencia adquirida le servirá para su futuro en el automovilismo. “No es el fin del mundo para él. Tiene todas las posibilidades de comenzar una carrera exitosa en la Fórmula 1 con los Racing Bulls”, añadió Marko,