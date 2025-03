Adidas Splits 2025: Una fiesta deportiva para corredores de todos los niveles

Entrevista con Javier Carvallo Chinchilla, director de HubSports Crédito: Adidas

En el marco del esperado regreso de los Adidas Splits para 2025, tuvimos la oportunidad de conversar con Javier Carballo, director general de Hub Sports, quien nos compartió detalles sobre este evento que ha marcado la vida de miles de corredores en México.

Con más de tres años al frente de la organización de los Splits, Carballo no solo es un experto en la logística de estos eventos, sino también un apasionado del running, con una destacada trayectoria como maratonista y Ironman.

Un regreso con más fuerza

Crónica: ¿Qué significa para Adidas y Hop Sports el regreso de los Adidas Splits después de diez años?Javier Carballo: Es un momento emocionante. Inicialmente, los Splits nacieron para preparar corredores rumbo al Maratón de la Ciudad de México, pero hoy son una plataforma nacional con más de 44 mil participantes en CDMX, Guadalajara y Monterrey. Ya no solo es un entrenamiento, sino una experiencia que motiva desde el primer kilómetro.

Y algo también muy bonito, que ya no es solo el hecho de preparar a corredoras y corredores, rumbo a su distancia de maratón, sino que ya también se ha vuelto una plataforma de carreras. Que al ser menor a mayor distancia, permite que aquellas personas que todavía no están muy especializados en el mundo del running, se animen a probarlo y solitos se vayan poniendo los retos distancia a distancia. Y no importa dónde te quedes, lo importante es que tú te retes a ti mismo y que busques ir cruzando diferentes metas de menor a mayor.

Adidas Splits 2025 Crédito: Adidas

Compromiso con la calidad

C: ¿Qué cambios o mejoras se han realizado para la edición de 2025 (5:27) en comparación con años anteriores?

JC: Si bien desde sus orígenes ha sido una plataforma que se puede considerar atractiva por parte de la comunidad runner, hoy en día ya no es sólo atractiva, sino que hoy en día ya está posicionada como la plataforma, el serial, a nivel nacional, en el que todos los runners no se quieren perder la oportunidad de estar ahí. Y eso es algo que nos genera un gran compromiso, para cumplir con las expectativas de todos los corredores, para darles eventos de calidad, con productos de calidad, con experiencias muy divertidas, en el que todo el mundo pueda contar su propia historia tras cruzar la meta.

En la entrega de kits lo que estamos haciendo es brindar todavía mejores experiencias para que no se convierta únicamente en un día tedioso de que voy a recoger mi playera Adidas, mi número de competidor impreso y mi chip y que más bien se animen a ir con su familia, acompañantes, vecinos, tíos, hermanos, porque tenemos actividades para todos y también de todas las edades, no sólo enfocadas en los adultos, sino también en los niños.

Inclusión y crecimiento

C: ¿Por qué ofrecer distancias variadas (6K, 9K, 12K, etc.)?

J.C.: Queremos que cualquier persona, sin importar su nivel, encuentre un reto a su medida. Si empiezas con 6K, en semanas podrás alcanzar los 15K. No se trata de competir contra otros, sino de superarte a ti mismo.

También este hecho de que sea 9, 12, 16, 30, permite que aquellos quienes no necesariamente se están preparando para el maratón, pero que quieren poco a poco retarse e ir incrementando sus distancias para ver hasta dónde son capaces de llegar, empiecen con el 9. Después del 9 se dan cuenta de que pueden más hasta lograr llegar al 12. Y luego tienen otras 6, 7 semanas para lograr llegar al 16.

Adidas Split en Guadalajara y Monterrey

C: Este año, las Adidas Split tienen nuevas fechas y distancias en Guadalajara y Monterrey. ¿Cómo han estructurado estas opciones para los corredores?

JC: En el caso de Guadalajara, hemos definido una fecha en la que ofrecemos dos distancias: 15 y 30 kilómetros. La idea es que, si alguien se está preparando para el Maratón de Guadalajara, que se lleva a cabo cinco semanas después, pueda utilizar la distancia de 30 como parte de su entrenamiento. Por otro lado, si no planea correr el maratón pero quiere vivir la experiencia de una Adidas Split, puede optar por la distancia de 15. Esto nos permite llegar a distintos segmentos de corredores.

C: ¿Y cómo funciona en Monterrey?

JC: En Monterrey tenemos dos fechas. La primera es en octubre y ofrece dos opciones: 6 o 12 kilómetros, dejando que el corredor elija su reto. Nos interesaba recuperar la distancia de 6 kilómetros, que hace algunos años era parte de los Adidas Split en Ciudad de México. En esa época existían distancias de 6, 9, 12, 16 y 30 kilómetros, pero luego simplificamos a 9, 12, 16 y 30. Ahora, en Monterrey estamos incorporando nuevamente la opción de 6 kilómetros, junto con la de 12.

En la segunda fecha, los corredores pueden elegir entre 15 y 30 kilómetros. Esto permite que quienes están iniciando puedan correr 6 kilómetros en la primera fecha y luego retarse con los 15 en la segunda. También los corredores de 12 kilómetros pueden progresar a los 15 o incluso a los 30.

C: Parece que hay un enfoque en ofrecer opciones para distintos niveles de corredores.

JC: Exactamente. Queremos brindar herramientas y opciones para que todos los corredores puedan vivir esta gran experiencia. Ya sea que alguien esté empezando en el running, sea un corredor experimentado o esté en el proceso de convertirse en un corredor máster, hay una distancia ideal para cada uno.

La comunidad runner y el impacto de Adidas Split

C: Hablando de inclusión y comunidad, ¿cómo ha sido la conexión de los corredores con HubSport y Adidas? ¿Y cómo este serial fomenta el sentido de pertenencia entre los participantes?

JC: Algo que me llena de alegría es ver cómo, después de la pandemia, los Adidas Split han logrado reunir nuevamente a la comunidad runner. En 2020 y 2021, los eventos deportivos se interrumpieron, pero cuando regresamos en 2022, la aceptación fue increíble. Se generó un ambiente de integración, unidad y respeto que se ha fortalecido en 2023 y 2024, y que hoy, en 2025, nos permite tener una comunidad muy entusiasta.

C: ¿Cómo han influido Adidas y HubSport en la consolidación de esta comunidad?

JC: Ha sido un trabajo en conjunto. Adidas y HubSport hemos puesto las herramientas, pero los corredores y corredoras han respondido de manera muy positiva. Juntos hemos construido un ambiente de fiesta deportiva donde hay apoyo mutuo y un gran sentido de pertenencia.

C: Parece que esto va más allá de solo correr.

JC: Exacto. No es solo una serie de carreras, es una plataforma de comunidad, superación y celebración del running. También hay una sinergia clave entre la sociedad, los organizadores de eventos, Adidas y el apoyo gubernamental. Todos juntos hemos logrado que el running sea más que un deporte: es una experiencia de crecimiento, reto y alegría. Y esperamos que así siga por muchos años más.

Conoce todos los detalles en torno a los Adidas Splits 2025 Crédito: Adidas (pino moreno)

Impacto social y salud

C: Además de ser una fiesta deportiva y una comunidad, estos eventos tienen un impacto social importante en términos de salud y bienestar. ¿Cómo lo perciben desde su organización?

JC: Es fantástico que lo menciones. Soy un firme creyente de que el deporte es clave para la salud, no solo física, sino también mental. Poder facilitar eventos como estos, donde miles de personas se retan, entrenan y viven una experiencia positiva, tiene grandes beneficios emocionales y mentales.

C: ¿Dirías que este tipo de eventos también tienen un papel en la transformación social?

JC: Sin duda. El deporte ayuda a alejar a las personas de hábitos negativos y fomenta valores como la disciplina, el esfuerzo y la perseverancia. Es una de las herramientas más poderosas para influir positivamente en la sociedad. Y lo mejor de todo es que se hace en comunidad, donde nos apoyamos, nos motivamos y creamos una red de energía positiva.

C: ¿Cómo influye el factor comunidad en este impacto social?

JC: Es clave. Así como hay ambientes que pueden arrastrarte hacia hábitos negativos, en el running hay miles de personas que te impulsan hacia lo positivo. Se genera una red de apoyo, motivación y superación que hace que este impacto social sea aún más grande. Es algo muy gratificante y que queremos seguir fomentando.

Adidas Terrace Hop Trail y la expansión del Trail Running

C: Javi, vamos a desviarnos un poco del tema para hablar sobre los Adidas Terrace Hop Trail. ¿Cómo ha sido la recepción de esta competencia y qué retos ofrece para los corredores que prefieren el Trail Running?

JC: La pandemia despertó en muchas personas la necesidad de activarse físicamente y también generó mayor conciencia sobre la importancia de la salud y el contacto con la naturaleza. En ese contexto nació Adidas Terrace Hop Trail, con el objetivo de llevar a la comunidad runner más allá del pavimento y retarlos en entornos naturales.

C: ¿Cómo ha sido la experiencia de los corredores en este tipo de carreras?

JC: La primera edición fue en La Marquesa, en el Valle del Conejo, en el Estado de México, y fue increíble. La ruta fue desafiante, con ascensos agresivos en la distancia de 22 km, pero también tuvimos una opción de 12 km para quienes querían un reto más accesible. Lo más gratificante fue ver cómo cientos de personas cruzaban su primera meta en un trail y nos decían que repetirían la experiencia.

C: ¿Qué sigue para el Adidas Terrace Hop Trail en 2025?

JC: Este año repetimos la carrera en La Marquesa con las rutas de 12 y 22 km, pero además sumamos una nueva sede en el Bosque de la Primavera en Guadalajara. Queremos seguir expandiendo esta experiencia y llevar el trail running a más corredores.

Novedades 2025

C: ¿Qué mejoras habrá este año?

J.C.: Enfocamos en experiencias memorables: más porras en las rutas, activaciones para acompañantes y kits que fomentan la convivencia. También sumamos el Adidas Terrex Hop Trail en Guadalajara, llevando a los corredores a la naturaleza.

Mensaje para nuevos runners

C: ¿Qué les dirías a quienes inician?

J.C.: “Todos tuvimos un día uno. Si hoy trotas 500 metros y caminas, está bien. Mañana serán 600. No te compares; celebra tus logros. Y si quieres probar los Splits, aquí hay un espacio para ti, sin presiones, lleno de apoyo”.

El futuro

Los planes incluyen expandirse a más ciudades, pero con crecimiento responsable: “Queremos llevar esta experiencia a todo México, pero sin perder la esencia”, concluye Carballo.

Los Adidas Splits 2025 arrancan en octubre. Más información en: @AdidasRunningMX.