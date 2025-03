América, súper candidato

IMBATIBLE Luís Malagón, portero americanista y seleccionado nacional. (Miguel Ponton)

Son varios los temas después de trece jornadas en el Clausura 2025 y en lo deportivo por supuesto que el dominio del América sobre el resto es lo que más llama la atención.

Las Águilas no solo golearon a uno de sus principales rivales, lo pasearon y lo exhibieron, pero además lo hicieron contra un equipo que marchaba en el tercer lugar general, muy cerca de ellos, y que llegaba con un nuevo técnico que no había perdido.

De la parte alta de la tabla América goleó a Toluca y Tigres y empató con León, y si en partidos directos tienen superioridad sobre los demás, no se ve como en una serie de 180 minutos alguien pueda superarlos.

Es sin duda el principal favorito al título, y eso alargaría a dos años el dolor para todos los antiamericanistas, si, por más que duela.

EXCELENTE GESTIÓN DE JARDINE

La gran duda es si serán capaces de mantener este ritmo no solo hasta la liguilla, sino hasta la final, pero al ver lo bien que ha gestionado al equipo André Jardine estos últimos torneos, debemos asumir que el brasileño los tendrá listos, con rotaciones, descanso, minutos en la cancha y demás posibilidades para que lleguen lo mejor posible a la “Fiesta Grande”.

RAYADOS INSISTEN EN DESCARTARSE

Del resto de los equipos podemos hablar de León y Toluca como candidatos, aunque las Águilas se ven muy superiores. Yo no descartaba a Rayados todavía, aunque ellos mismos insistan en descartarse. Es increíble que la nómina más cara del país, con todo y figuras como Sergio Ramos, esté en el noveno lugar. Eliminados de CONCACAF y en zona de play in. Estoy seguro que si tuvieran un entrenador mexicano ya lo hubieran despedido, pero como siempre, a “los espejitos” los aguantan más. Por temas de contrato o de orgullo de los directivos, ya que no debe ser nada fácil reconocer un error de ese tamaño, pero los extranjeros siempre tienen más tiempo de maniobra.

No se entiende la razón de que Martín Demichelis siga al frente de Rayados.

UNA BURLA PARA LOS AFICIONADOS

Por otro lado, la autorización por parte de la Liga Mx al Guadalajara para jugar el partido contra Cruz Azul fue una burla para los aficionados de los dos equipos y del resto, para todos los que asisten a los estadios y para quienes piensan en ir para disfrutar un partido. Fue un mensaje de que no les importa la seguridad, ni de los jugadores ni de los asistentes y que, si pasa cualquier cosa, el dinero lo resolverá, no detendrán a nadie y usted tiene que cuidarse y a los suyos, porque nadie de la liga lo hará. Si, así de claro.

PUEDEN HACER LO QUE QUIERAN

El veto no había generado ninguna polémica, era más que merecido y todos estábamos de acuerdo que era una llamada de atención a tiempo, y que por fin hacían algo. Hay que recordar que apenas a fines del año pasado un aficionado fue apuñalado, si, apuñalado, dentro del estadio Akron, y tampoco pasó nada.

El mensaje de la liga fue para los aficionados violentos y cobardes que se escudan en la multitud para disimular su cobardía. Les dijeron que pueden hacer lo que quieran y no les va a pasar nada, ni a su club.