Jon Rahm presume estar en buen momento de cara al Masters

El golfista español apunta al Masters. Jon Rahm reconoce que los torneos Majors tienen mayor relevancia. (Foto especial)

El golfista español Jon Rahm dice que pasa por un buen momento de cara al Masters, y que el torneo LIV Golf Miami en el que competirá a partir de mañana en el campo Donald Trump Doral, es parte de su preparación.

El Masters se jugará la semana próxima, es el primer torneo grande de la temporada en el PGA Tour que reúne a algunos de los mejores jugadores del DP World Tour y de LIV Golf.

En el Masters, además de Rahm, también competirán el chileno Joaquín Niemann y el español Sergio García, los tres primeros sitios de la clasificación LIV Golf.

Bajo nivel en los tres Majors

La temporada anterior, Jon Rahm no llegó bien a ninguno de los tres Majors, empezando por el Masters en el que defendía la corona ganada el año anterior.

Sin embargo, esta vez el español se muestra optimista, rechaza que esté jugando mal. “Creo que, especialmente estas últimas semanas, he estado jugando muy bien al golf y me siento muy cómodo”, dijo.

El ex número uno del mundo reconoce que el nivel en Augusta es: “Completamente diferente, al igual que el Blue Monster, pero por eso me gusta esta semana (Miami). Es una excelente preparación para un Major que está a la vuelta de la esquina”.

Espera mejorar en Miami

Rahm espera que este fin de semana se vean las mejoras en su juego y llegue a la próxima con la mente clara. Lo ideal sería lograr el título en Miami. “Me siento bien, he logrado muchos buenos resultados este año, pero diría que no he jugado a mi mejor nivel, necesito algo más”, admitió.

“Cada vez que jugamos, todos pensamos que vamos a ganar. Yo siempre tengo una confianza ciega en mis posibilidades”, añadió. “Los Majors tienen aún más importancia. Son la cumbre de nuestro deporte y, como dijo Phil -Mickelson, definen una carrera”.

Rahm, que no ha brillado tanto en LIV como se esperaba, acabó la temporada anterior como el ganador a la Orden de Mérito del LIV Golf con su remontada a final de temporada.

Ancer y Ortiz, motivados

Como los jugadores número 9 y 12 de la actual temporada en la clasificación LIV Golf, llegan los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz a LIV Golf Miami.

Ancer, jugador de los Fireballs GC, tiene la motivación extra de que su equipo podría ganar el cuarto título consecutivo tras la racha que empezó en Adelaide, Hong Kong y Singapur.

Del lado de Ortiz, el impulso extra se lo da Joaquín Niemann capitán del equipo Torque GC del que es parte. El golfista tapatío ha conseguido un empate al segundo sitio junto a Abraham Ancer en la parada de Adelaide.