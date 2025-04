Seis por un boleto de lástima...

CLÁSICO JOVEN. imperdible. (Miguel Ponton/Miguel Ponton)

Faltan tres jornadas en el Clausura 2025, nueve puntos, una jornada doble, y podemos decir que prácticamente tenemos ya a nueve de los diez clasificados, en un hecho sin precedentes tan temprano para un torneo, y que a partir de la jornada 15, lo relevante será el acomodo de esos nueve equipos y la pelea de hasta seis clubes por un boleto que, además, será solamente para Play In. Esos seis equipos que han tenido una temporada mediocre ya no aspiran a clasificar directo a liguilla, y prácticamente tampoco a recibir como local los juegos de Play In.

El sorprendente Juárez es noveno lugar, y le saca una ventaja ya de cinco puntos a Pumas, por el momento décimo y último invitado a play in. Del lugar diez al quince, Querétaro, son sólo tres puntos de diferencia. El último boleto estará entre Pumas, Mazatlán, Guadalajara, Atlético de San Luis, Atlas y Gallos Blancos, todos ellos equipos con los cuales difícilmente pasará algo si avanzan y cuya temporada ha sido para el olvido, pero gracias a la mediocridad del sistema de competencia, siguen con vida.

DARLE PRIORIDAD A CONCACAF

Pumas debe pensar ya en darle prioridad a CONCACAF, tiene la ventaja de que sabrá su futuro en esta competencia esta misma semana, lo cual le dará tiempo para saber si debe ponerle empeño o no a la liga local en sus últimos tres juegos. El torneo de la confederación le sirve hasta el día de hoy para “salvar” un semestre que ha sido desastroso a nivel local.

Lo de Guadalajara es ridículo. Tiene una buena plantilla, pero la planeación desde los escritorios ha sido terrible y eso le ha costado en la cancha. La elección de Fernando Hierro y el proyecto de los españoles quedó en un nuevo fracaso, a pesar del corto periodo de Paunovic que fue bastante exitoso, y ahora, lo único que quieren es que se termine el torneo.

Desafortunadamente para el “Rebaño”, podría venir otra humillación más, y que sea el Atlas el equipo que los elimine del Play In, ya que se enfrentan en la última semana.

Del resto de los que pelean por el boleto, son de la clase de equipos que una clasificación lastimosa a Play In, salvaría su torneo.

Tres equipos ya están eliminados, Xolos, Puebla y Santos.

AMÉRICA, TOLUCA Y CRUZ AZUL

En la parte alta de la tabla se moverán las posiciones para definir quienes tienen la ventaja de cerrar como locales y el criterio de más puntos a favor. Pero América, Toluca y Cruz Azul no creo que saldrán de los cuatro primeros, dejando la pelea por ese cuarto lugar entre Necaxa, León y Tigres.

AMÉRICA, PRINCIPAL CANDIDATO

Después de catorce jornadas América sigue como el principal candidato, pero el duelo en CONCACAF y el Clásico Joven de esta semana definirán muchas cosas para las Águilas. Una eliminación les golpearía duramente, a cualquiera de los dos, en la parte más importante del torneo, por lo que lo que ocurra estos días será clave para definir a los favoritos en la “Fiesta Grande”.