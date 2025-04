Norris dice que el RB21 es un coche “condenadamente bueno”

Lando Norris valora la competencia de Max y su RB21. El piloto británico dice que el neerlandés le sigue pisándo los talones. (Foto especial)

El piloto británico Lando Norris sostiene que el RB21 que maneja Max Verstappen no ha dejado de ser un monoplaza con mucho potencial y si no lo tuviese, tiene claro que no habrían podido estar luchando con ellos ni en Australia ni en Suzuka.

La victoria de Verstappen en Japón fue tan especial, en una actuación en clasificación y carrera al alcance de muy pocos elegidos, por ello Norris no solo valora las habilidades de Max como piloto, también subraya que el RB21 es un coche rápido, no quizá el más rápido, pero lo suficiente para estar compitiendo arriba.

Max no podría estar luchando arriba sin un buen coche, así lo entiende Lando Norris y en clave mundial, asegura que nunca puede descartar a Verstappen.

“Nunca descartaría a Max, pero creo que todo el mundo esperaba un poco más de Ferrari. También creo que ellos esperaban más de sí mismos y que van a seguir compitiendo. En Melbourne tuvimos un fin de semana muy bueno, pero Max seguía pisándome los talones”, explicó Norris en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Bahréin.

“Eso no es sólo porque sea un piloto increíble en ese tipo de condiciones, sino también porque su coche sigue siendo condenadamente bueno. Red Bull tiene un coche bastante bueno y un piloto muy bueno. Si no fuera así, no habrían podido competir contra nosotros. Así que nunca podemos dudar de Red Bull y Max”, insistió.

Oscar Piastri le restó importancia a la victoria de Max en Japón. En un fin de semana, un piloto así puede hacer magia y ganar una carrera que parecía imposible, pero en el cómputo general de 24 carreras, el mejor coche se impone casi siempre. Al día de hoy, McLaren tiene el coche más rápido, se vio en Japón y eso es un buen augurio para ellos para seguir al frente.

“Creo que si Max hubiese clasificado tercero y nosotros fuéramos primero y segundo, habría sido bastante diferente también. Creo que fue desenfadado, pero creo que la clasificación marcó una gran diferencia. No creo que sea normal tener dos coches a dos segundos del líder durante 50 vueltas, así que creo que estaba bastante claro que nuestro coche era más rápido”, comentó Piastri para concluir.