Algo no está bien...

ENREDOS. -

La pausa por el Play in nos alejó de momentos en la cancha, pero desafortunadamente la Liga MX aparece todas las semanas con un escándalo nuevo en donde aparecen involucrados miembros importantes del futbol mexicano.

Es evidente que algo no marcha bien cuando constantemente aparecen noticias negativas de todo tipo, y es también un reflejo de lo que ocurre en el país en general.

Ahora, además del polémico tema de la multipropiedad, se suma la orden de captura contra el propietario de Atlas y Santos, Alejandro Irarragorri. Dos instituciones que llevan ya un rato haciendo mal las cosas en lo deportivo y que ahora suman un tema más a sus preocupaciones.

Sin entrar en detalles porque no somos jueces, sabemos que el tema por el que se le acusa, evasión fiscal, lleva ya varios años alrededor del Grupo Orlegui, y que su presidente está fuera de México. No es casualidad que las fechas de estos problemas coincidan con los paupérrimos resultados deportivos de sus equipos.

Sea como sea que termine este tema, la Liga MX debería presionar para que su nombre no se vea manchado a futuro y promover el endurecimiento de las reglas hacia sus socios.

LA MULTIPROPIEDAD

El polémico tema de la multipropiedad no creo que se resuelva pronto en nuestro país. Ya quedó claro en sus torneos, FIFA lo prohíbe, y a nivel mundial, México es el único que lo permite dentro de un mismo torneo. ¿está mal?, si, por supuesto, ¿han sacado ventaja los involucrados?, en el caso de Grupo Pachuca en la cancha no, además de no tener pruebas en otro sentido, y estoy totalmente seguro que los otros grupos involucrados no han sacado ventaja debido a lo mediocre de sus administraciones.

Si acaso, tenemos que poner también a la multipropiedad como una más de las causas que tienen empantanado al futbol mexicano, junto con la eliminación del ascenso/descenso, la enorme cantidad de extranjeros, la división entre dueños y varios temas más.

El TEMA DE LEÓN

La expulsión de León del Mundial de Clubes destapó un tema de enormes consecuencias negativas para el futbol mexicano e hizo que la división entre dueños de los equipos aumentara e incluso este ahora en un punto de no retorno. En el mes de mayo vendrán nuevas modificaciones en la Federación Mexicana de Futbol, la permanencia de Mikel Arriola como presidente no es un hecho todavía, y se habla de que varios mandos altos y medios saldrán en este cercano mes de mayo.

¿TENDREMOS OTRO ESCÁNDALO?

Por lo menos una semana más hablaremos poco del futbol cancha, por lo menos hasta el próximo domingo cuando por fin quede ya definida la liguilla, ahora, sólo queda esperar para ver ahora qué escándalo sacudirá a la Liga MX en los próximos días.