El FIA TCR llega a México...

“Formato 3” Los modelos de autos que predominan son Honda Civic, Cupra León, Audi RS 3 y Hyundai Elantra. (Por NaBUru38 )

Una categoría mundial más llega a nuestro país. El FIA TCR World Tour (nacido de las cenizas del WTCC), estará este viernes y sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Se trata de un campeonato formado en 2023 con autos turismo homologados, lo que permite que cualquier equipo del mundo dentro de la categoría pueda buscar un lugar en cada competencia.

México es la sede de las tres primeras rondas del año y se llevará a cabo bajo el “Formato 3” de la serie, que incluye dos prácticas libres de 30 minutos cada una, una calificación (Q1 de 20 minutos y Q2 de 10 minutos con los 12 más veloces) y tres carreras, de 30 minutos más una vuelta cada una.

La parrilla de salida de la carrera 1 se da con base en la clasificación; para la carrera 2 se toman los resultados de la primera (con parrilla invertida en el Top 10); y finalmente para la carrera 3 se toma la suma de puntos obtenidos en las dos primeras mangas.

Al ser una categoría con autos homologados (es decir, todos con las mismas reglas de alto, largo y motor), pueden participar los pilotos mexicanos que cuenten con el vehículo, y en nuestro país sí existe una serie con estos autos, por lo que contaremos con 15 mexicanos luchando contra 15 volantes internacionales...

BANDERA VERDE… Algunos de los representantes nacionales que se encuentran inscritos son: Julio Rejón, Santiago Creel, Gerardo Nieto, Pablo Pérez de Lara, Luis ‘Chapulín’ Díaz, Michel Jourdain, Jorge Abed, Mario Domínguez y César Tiberio Jiménez, quienes buscarían el triunfo contra volantes de la talla de Esteban Guerrieri, Néstor Girolami y Santiago Urrutia.

La serie compite con autos de 4/5 puertas, con motor de 2 litros, turbocargado, limitado a 350 hp y una transmisión secuencial, con tracción delantera. Los modelos de autos que predominan son Honda Civic, Cupra León, Audi RS 3 y Hyundai Elantra. Es una de las series más amigables y un gran espectáculo para quienes comienzan a seguir al automovilismo internacional.

ENTRADA A PITS… El FIA TCR se une a la Fórmula 1 y a NASCAR Cup Series como las series internacionales que correrán este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez, lo que convierte al trazado en uno de los de mayor actividad de categorías mayores en el mundo.

Y justamente hoy, a las 10:30 de la mañana, Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, anunciará la continuidad del Gran Premio de Fórmula 1 en nuestra capital.

Luego de que hace unos días “adelantó” con lujo de detalles la negociación, este martes se hará oficial el convenio multianual para que la máxima categoría siga en nuestro país, ya con las nuevas regulaciones y monoplazas. A reserva de abundar en los detalles, se habla de tres años (a partir de 2026), lo que permitirá que se mantenga en buen estado el trazado de la Magdalena Mixhuca...

SALIDA DE PITS… Este viernes se conmemora un aniversario más, el 31, de la partida de Ayrton Senna. Fue en la curva Tamburello, de Imola, donde el brasileño tuvo el fatal accidente que le convirtió en leyenda. Se espera que se lleven a cabo homenajes en todo el mundo y (aunque el calendario de Fórmula 1 se ha modificado tanto) que exista una ceremonia que recuerde el legado del piloto que revivió, junto con Alain Prost, a la categoría, en la última parte de los 80. La serie disputará el Gran Premio de Miami, la ronda seis del año, donde los McLaren llegan no sólo como favoritos, sino que Lando Norris se presenta como el más reciente ganador de la prueba, en 2024...

BANDERA A CUADROS… Este fin de semana tendremos acción en casi todas las categorías del mundo. Además de la F1, estarán las tres series nacionales de NASCAR en el Texas Motor Speedway. Daniel Suárez buscará su boleto a postemporada en Cup Series, mientras que Andrés Pérez de Lara (a quien no me cansaré de señalar como el futuro del automovilismo mexicano) buscará más millas en su campaña de novato de Trucks Series. De una vez aviso: Andrés competirá en México en la carrera de Xfinity… se me informa que su equipo ya trabaja en conjunto con una escudería de la serie y que se hará el gran anuncio en los próximos días. Ya avisé...

Así las cosas… sobre ruedas...