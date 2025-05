América vs LAFC: Fecha tentativa para el partido por el pase al Mundial de Clubes

LAFC vs América El subcampeón de la Copa de Campeones 2023 y el mejor rankeado de la Concacaf en el 2024 disputarán el lugar vacante de 'La Fiera'.

Después de seis semanas de que la FIFA anunciara que León no podrá estar en el Mundial de Clubes, el TAS ratificó la decisión de excluir a ‘La Fiera’ por incumplir con los requisitos para clubes con el mismo dueño. Ahora, a 40 días del inicio de este certamen en su nuevo formato, el máximo organismo rector del futbol informó que América y Los Ángeles FC disputarán un partido para ocupar el lugar vacante.

¿Por qué se jugará un partido entre América y LAFC para sustituir a León?

Horas después de la ratificación del TAS, FIFA emitió un comunicado para explicar su decisión de cómo será sustituido León en esta competencia.

“Hemos determinado que se juegue un partido de eliminatoria entre LAFC (subcampeón de la edición 2023 de la Concacaf Champions Cup ganada por León) y América (equipo de Concacaf mejor rankeado tras el final de la temporada 2024)”

De acuerdo con el artículo 10.4 del reglamento oficial de competencia:

“Si la Comisión Disciplinaria de la FIFA decide que dos o más clubes no cumplen con los criterios estipulados en el apdo. 1, la Secretaría General de la FIFA decidirá cuál es el club admitido en la competición y de qué manera se reemplazará al que no haya sido admitido de conformidad con las siguientes reglas y tomando en cuenta, en particular, la clasificación correspondiente del club en cuestión y el cupo correspondiente a la confederación o federación miembro a la que esté afiliado el club.”

Estos significa que el lugar corresponde a la confederación norte y centro del continente americano. El TAS también rechazó una apelación del Alajuelense, quien presentó un recurso con base en el reglamento del Mundial de Clubes donde se estipula que ninguna liga puede llevar a más de dos equipos que no hayan sido campeones de su torneo internacional.

¿Cuándo se jugará el partido entre América y LAFC para el Mundial de Clubes?

En su comunicado ,la FIFA estableció que los detalles sobre la sede, fecha y horario se estarán revelando más adelante y se informarán en cuanto queden definidas.

Actualmente, América se encuentra preparando su serie de cuartos de final de Liga MX en el Clausura 2025 ante Pachuca, misma que disputará este miércoles 7 y sábado 10 de mayo. En caso de seguir avanzando, la participación de los azulcremas podría extenderse hasta el domingo 25 de mayo, fecha en la que se disputará la gran final del futbol mexicano.

Por otra parte, la Concacaf Champions Cup tendrá la final de su actual edición el domingo 1 de junio entre Cruz Azul y Vancouver Whitecaps, lo que dejaría las fechas tentativas entre el miércoles 28 o el sábado 31 de mayo.