Piastri y Norris dominan las PL2; Gasly sorprende, Verstappen preocupado

Grand Priemio de Emilia-Romagna. El McLaren de Oscar Piastri durante su participación en las prácticas libres en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari. (DANILO DI GIOVANNI/EFE)

La práctica 2 del Gran Premio de Emilia Romagna fue dominada por los McLaren de Oscar Piastri (1:15.293) y Lando Norris que terminó a 25 milésimas por detrás, sin embargo, ellos no se fían.

“En esta pista salir delante es crucial, y no creo que la clasificación sea un reto sólo entre Lando y yo, espero que también haya otros rivales”, dijo Piastri.

En las últimas cuatro carreras tres veces la pole ha sido para Max Verstappen, pero después de lo visto hoy en Imola cuesta imaginar a Piastri y a Norris lejos de la primera fila.

Pierre Gasly sorprende

El más cercano a ambos pilotos fue el sorpresivo francés Pierre Gasly que se quedó a 276 milésimas de Piastri en el tercer puesto.

“Ha sido un viernes muy, muy bueno”, dijo Gasly. ”Desde la primera vuelta, me di cuenta de que el coche estaba en un lugar mucho mejor que en Miami. Estoy contento de que hayamos conseguido responder a algunos de los interrogantes que teníamos".

George Russell (+0.400) culminó 4º, seguido por Max Verstappen (+0.442), aunque ambos, a casi medio segundo más lentos. Yuki Tsunoda terminó octavo (+0.534). Red Bull dejó en claro que las mejoras no han sido sustanciale.

Max, incómodo por no ser rápido

Inquieto. Max Verstappen y su equipo tendrán que buscr mejoras en el RB21 este fin de semana. (@Redbullracing)

En las diez vueltas que dio en su simulación de carrera, Max Verstappen vio aparecer en sus retrovisores primero a Piastri y luego a Norris, y ambos le adelantaron arrancando. Que no era el mejor viernes de Red Bull ya se había vislumbrado en las simulaciones de clasificación (Max acabó quinto, a medio segundo de Piastri), pero ser adelantado en la tanda larga fue la prueba de que algo no iba según lo previsto.

“Probamos muchos componentes”, comentó Verstappen, “algunos funcionaron mejor que otros, pero en general no somos lo suficientemente rápidos”. Ser adelantados por los dos McLaren creo que dice mucho, me pasaron y desaparecieron, fue un poco duro. Tenemos que trabajar en el equilibrio".

“Se ve claramente la superioridad del McLaren” - también lo confirmó Helmut Marko - “cuatro décimas en esta pista es mucho. Intentaremos hacer algunos cambios en la puesta a punto para que el coche sea un poco menos nervioso, pero creo que el McLaren seguirá siendo imbatible este fin de semana”.

¿Quién secundará a McLaren?

Con un Red Bull que parece estar en problemas (salvo milagro de la noche a la mañana), la caza está abierta para ver quién desempeñará el papel de segunda fuerza. La clasificación del día fue para Pierre Gasly (sorprendentemente) quien se colocó detrás del tándem Papaya. En vuelta rápida, el Alpine será mañana un serio rival para Mercedes y Ferrari, así como para Verstappen, pero el ritmo de carrera del francés no fue excepcional.

Los comentarios de las tandas largas confirmaron a los dos McLaren por delante de Leclerc, Hamilton y Antonelli. Kimi cometió un error en la simulación de clasificación, lo que le dejó 18º en la clasificación del día, pero su ritmo de carrera fue muy bueno.

Antonelli acepta error

“En la primera vuelta cometí un error”, explicó Antonelli, “y ya no pude refrigerar los neumáticos lo suficiente. Esto significaba que no tenía todo el agarre disponible, sin embargo, sé lo que hice mal y lo que me da confianza de cara a mañana es la mejora del monoplaza entre la FP1 y la FP2. Creo que tendré todo lo que necesito para hacerlo bien”.