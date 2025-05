María Fassi anuncia que jugará el US Women’s Open

Soñadora. La hidalguense dice estar convencida de poder ganar un torneo LPGA. (Foto especial)

Los seguidores de María Fassi podrán verla jugar por primera vez como profesional en un torneo del LPGA Tour en territorio nacional y será del 22 al 25 de mayo en el México Riviera Maya at Mayakoba Open en el campo El Camaleón. También anunció que fue notificada para jugar el US Women’s Open.

La hidalguense de 26 años y actual jugadora de la gira de ascenso el Epson Tour ya se encuentra en Mayakoba reconociendo el campo en el que se le vera en acción a partir del jueves.

“Es mi primera vez en México como profesional, así que es una semana muy especial para mí” , señaló Fassi este martes en conferencia de prensa.

"Es una responsabilidad enorme, pero también un honor gigante ser quienes podamos inspirar y poner el ejemplo a las nuevas generaciones que quieran hacer una carrera en el golf profesional" añadió Fassi e hizo referencia a la influencia de Lorena Ochoa sobresobre las actuales golfistas. "Me llena de orgullo ser una mexicana más que este compitiendo en el LPGA Tour".

Va al US Women’s Open

Este día, María Fassi Álvarez, recibió una gran noticia, al ser confirmada por la USGA, para formar parte del field de jugadoras que participará en el US Women’s Open que se celebrará en Erin, Winconsin, del 29 de mayo al 1 de junio.

“Estoy muy emocionada, muy feliz de tener esta noticia y que pueda disfrutar esta semana un poco más ahora; esto me da un alivio gigante, porque es una semana más que si hacemos las cosas bien, voy a poder sumar puntos para el LPGA”.

La hidalguense cree que la principal a vencer es a ella misma. “Creo que la principal rival a vencer será yo misma, he sido mi peor enemiga por mucho tiempo en el campo de golf, entonces si me gano a mí misma, voy a poder competirle a cualquiera, estoy convencida que tengo el nivel para ganar un torneo de la LPGA, pero la parte mental y emocional, me han puesto en lugares que no quiero”, se sinceró.

Además de Fassi, también competirán esta semana en Mayakoba María Balcázar, Isabella Fierro, Fernanda Lira, Gaby López, Andrea Ostos, Carolina Rotzinger y Clarisa Temelo.